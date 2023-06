Jackery lance son générateur solaire phare, le 2000 Plus, à l'Intersolar Europe, apportant l'énergie verte pour tous





MUNICH, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, un leader mondial de l'énergie portable innovante et des solutions d'énergie durable en plein air, est fier de présenter son générateur solaire phare ? le tout nouveau Jackery Solar Generator 2000 Plus ? à l'Intersolar Europe, qui aura lieu du 14 au 16 juin 2023, à Messe München.

Avec pour devise « Connecting Solar Business » (mettre en relation les activités du solaire), l'Intersolar Europe, le plus grand salon mondial de l'industrie solaire, rassemble les acteurs et les professionnels de l'industrie du monde entier à Munich. Lors du salon, le stand de Jackery et ses produits équipés de technologies innovantes ont attiré environ 500 clients et agents sur place pour des informations détaillées. Au cours du salon, Jackery a accueilli les médias technologiques européens pour des interviews à propos de la marque et du nouveau produit. Les performances innovantes et irréprochables du Jackery SG 2000 Plus laissé une forte impression aux médias présents.

Offrir aux utilisateurs l'indépendance énergétique à leurs propres conditions

Aujourd'hui, les consommateurs exigent une expérience produit fluide et sans tracas. La gamme de produits de Jackery couvre un large éventail de scénarios, de l'alimentation de secours à domicile à l'utilisation en plein air.

Le nouveau Jackery SG 2000 Plus, avec cinq packs de recharge, sa capacité est extensible jusqu'à 12 kWh. Grâce à la technologie IBC innovante intégrée à sa conception, il peut atteindre un taux d'efficacité de conversion solaire jusqu'à 25 %. Sa réponse spectrale améliorée le rend efficace même par temps nuageux ou brumeux. Il peut servir d'excellente source d'alimentation de secours en cas de catastrophes naturelles telles que les ouragans, les tremblements de terre ou les feux de forêt, pour les explorations en plein air ou les situations d'urgences, avec sa grande capacité et sa puissance élevée capable d'alimenter un ménage moyen pendant des semaines.

La technologie intelligente brevetée ChargeShield de Jackery répond aux préoccupations de sécurité liées à la précipitation du lithium causée par un courant de charge élevé à basse température. Ces caractéristiques permettent d'éviter la surchauffe de la batterie pendant le chargement grâce à la technologie de batterie au lithium sans électrode, ce qui réduit les risques de court-circuit, prolonge la durée de vie de la batterie, et plus encore.

L'engagement de Jackery à offrir une énergie verte à tous

Jackery vise à rendre l'énergie verte accessible en tout temps et en tout lieu, en mettant l'accent sur l'optimisation du bilan carbone des utilisateurs et l'amélioration de l'empreinte écologique tout au long du cycle de vie du produit. Jackery est la première marque d'énergie portable dont l'empreinte carbone est vérifiée par TÜV SÜD, un leader mondial des services d'essai, d'inspection et de vérification, ce qui permet à Jackery de se renforcer sa position de marque d'énergie verte de confiance à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2103069/4f94cf53cb28d2609d93938cf456f03.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpg

16 juin 2023 à 12:48

