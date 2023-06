Cholesgen conclut avec AstraZeneca un accord de collaboration pour la découverte de médicaments et un accord d'option de licence pour l'hypercholestérolémie





SHANGHAI, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Cholesgen (Shanghai) Co.Ltd. (Cholesgen) a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration passionnante avec AstraZeneca pour faire progresser la recherche et le développement sur l'hypercholestérolémie et les maladies métaboliques connexes. Cette collaboration de trois ans vise à valider les cibles génétiques des médicaments et à faire progresser les molécules thérapeutiques vers le développement clinique. L'effort de recherche conjoint tirera parti de forces complémentaires et se concentrera sur des cibles sélectionnées dans les portefeuilles de Cholesgen en phase de démarrage. Cholesgen sera en droit de recevoir un paiement initial, ainsi qu'un ensemble de licences prédéfinies pour chaque médicament candidat qualifié désigné par AstraZeneca pour passer au développement clinique.

Ce programme établit un nouveau modèle de collaboration avec une société de biotechnologie chinoise, à partir de cibles et de mécanismes de premier ordre identifiés à l'origine par des chercheurs chinois. Sous la gouvernance d'un comité de recherche conjoint, les scientifiques d'AstraZeneca et de Cholesgen travailleront en étroite collaboration à la validation des cibles et à la génération de résultats pour la livraison de médicaments candidats sélectionnés, avec l'option prioritaire pour AstraZeneca de les amener au développement clinique.

Un taux de cholestérol élevé est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques (ASCVD). L'ASCVD reste l'une des principales causes de décès dans le monde, malgré les progrès réalisés dans les interventions préventives.

« Il s'agit d'une collaboration importante pour AstraZeneca, qui s'appuie sur une expertise scientifique approfondie et une ambition commune de s'attaquer aux principaux facteurs qui contribuent à l'hypercholestérolémie et aux maladies métaboliques connexes. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble pour accélérer la découverte de cibles et la recherche préclinique dans ce domaine où les besoins ne sont pas satisfaits », a déclaré Mene Pangalos, vice-président exécutif de la R&D biopharmaceutique, AstraZeneca.

« En tant que jeune société de biotechnologie ayant une compréhension approfondie de la biologie des cibles et un pipeline ciblé, Cholesgen est ravie de commencer cette collaboration stratégique avec AstraZeneca et espère accélérer la mise à disposition de médicaments innovants pour les patients souffrant d'hypercholestérolémie ou de maladies métaboliques connexes », a déclaré le Dr Bao-Liang Song, président du SAB Cholesgen.

À propos de Cholesgen

Cholesgen (Shanghai) Co. Ltd. est un pionnier de la biotechnologie dans la recherche biomédicale, l'identification de cibles innovantes et la découverte de médicaments de premier ordre dans le domaine des maladies liées au cholestérol, telles que l'hyperlipidémie, l'obésité, l'athérosclérose et la stéatohépatite non alcoolique.

