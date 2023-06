Grève générale illimitée à Westmount





MONTRÉAL, le 16 juin 2023 /CNW/ - Plusieurs services seront interrompus à partir du 22 juin dans la Ville de Westmount en raison d'une grève générale illimitée déclenchée par les cols bleus de Westmount. Outre les services essentiels, les salarié(e)s n'offriront plus ceux auxquels sont habitués les citoyennes et citoyens.

« La Ville nous dit qu'elle est en bonne santé financière, mais elle ne veut pas donner ce qu'elle a octroyé comme hausse salariale durant les deux dernières négociations. Nos demandes ne sont pas absurdes. Nous voulons ce que nous avons obtenu les 14 années précédentes », d'expliquer Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301).

Les syndiqué(e)s ont voté en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée le 22 novembre dernier. Plusieurs grèves de courtes durées ont déjà eu lieu.

« Nous en sommes rendus là, car la mairesse refuse de donner un vrai coup de barre afin d'en finir avec ces négociations. Les citoyennes et citoyens de Westmount doivent savoir que si on ne rémunère pas convenablement ces travailleuses et travailleurs, les services vont écoper et nous allons assurément perdre de la main-d'oeuvre », de conclure le président syndical.

La dernière convention collective des cols bleus de Westmount est échue depuis le 31 décembre 2019.

