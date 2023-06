Lancement de l'appel de projets pour de nouvelles initiatives visant à briser l'isolement des personnes aînées en situation de vulnérabilité





QUÉBEC, le 16 juin 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, lance aujourd'hui un appel de projets dans le cadre du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) au Québec. Cela permettra d'augmenter le nombre de travailleurs de milieu dans les communautés et, ainsi, de joindre plus de personnes aînées vulnérables. L'appel de projets permet également de venir en appui à des initiatives de gériatrie sociale en cours de déploiement.

Le rôle des travailleurs de milieu est de repérer les personnes aînées en situation de vulnérabilité, de comprendre leurs besoins, de les accompagner dans la recherche de solutions et, au besoin, de les référer aux bons services ou activités en collaboration avec les ressources de la communauté. Les travailleurs de milieu contribuent à l'amélioration de leur bien-être, à favoriser leur autonomie et, ainsi, à maintenir leur participation active dans la communauté.

Cet appel de projets, très attendu, s'adresse aux organismes sans but lucratif qui travaillent dans les communautés auprès des personnes aînées et qui détiennent une expertise pertinente. Il vise à soutenir la mise en place ou le maintien des travailleurs de milieu, des partenaires de première ligne qui jouent un rôle primordial, soit celui de favoriser le mieux-être des personnes aînées et de lutter contre leur isolement.

L'appel de projets se déroule du 16 juin au 8 septembre 2023.

Citation :

«?Briser l'isolement des personnes aînées est une priorité pour notre gouvernement. Cet appel de projets s'inscrit dans notre vision d'agir en prévention et de permettre à des milliers d'aînés d'avoir accès à des services. C'est une mesure qui contribue aussi à leur maintien à domicile en santé et en sécurité. J'aimerais d'ailleurs remercier tous les partenaires et les travailleurs de milieu qui font une différence dans les communautés en mobilisant toutes les ressources pour briser l'isolement des personnes aînées québécoises.»

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec offre, depuis 2015, le programme ITMAV qui octroie des aides financières à des organismes sans but lucratif pour la mise en place ou le maintien de travailleurs de milieu qui joignent et soutiennent des personnes aînées en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation.

Rappelons que la gériatrie sociale est une approche nouvelle déployée au Québec depuis 2019. Elle vise à outiller et soutenir les personnes aînées pour améliorer et préserver leur santé et leur qualité de vie en misant sur la prévention. Elle est actuellement mise en oeuvre dans sept régions sociosanitaires grâce à l'implication de nombreux partenaires, pour un financement total de 6,4 millions $. Au total, huit projets pilotes sont actuellement soutenus par le MSSS.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur le programme ITMAV :

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personnes-agees/aide-financiere-organismes/soutien-financier-organismes-travaillant-aupres-aines-situation-vulnerabilite

Pour en savoir davantage sur les projets pilotes en gériatrie sociale :

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personnes-agees/securite-aines-vivant-a-domicile

SOURCE Cabinet de la ministre responsable aux Aînés et ministre déléguée à la Santé

16 juin 2023 à 08:30

