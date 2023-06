DXC nomme de nouveaux cadres au sein des coentreprises du marché londonien





Ces nouveaux rôles contribuent à la transformation numérique des marchés de l'assurance à Londres et dans le monde

LONDRES, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology, l'une des principales sociétés mondiales de services technologiques figurant au classement Fortune 500, a annoncé la nomination de deux de ses cadres supérieurs aux coentreprises du marché londonien, en association avec le Lloyd's et l'International Underwriting Association (IUA).

Ces nominations contribueront à la transformation numérique du marché londonien et des marchés mondiaux de l'assurance, en les aidant à devenir plus axés sur les données, plus agiles et plus sûrs.

Chris Halbard, auparavant président des activités de DXC dans la région EMOA, assumera le rôle de directeur général des coentreprises du marché londonien. À ce poste, il assurera le leadership nécessaire au prochain chapitre de la croissance et du développement des coentreprises.

Ray August, président et responsable mondial des services de logiciels et de processus d'affaires de DXC Insurance, rejoindra le conseil d'administration des coentreprises du marché londonien. Fort de plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'assurance et de la technologie, il aidera les coentreprises à tenir leurs engagements envers les marchés de l'assurance du Lloyd's et de Londres et à étendre leur portée géographique à d'autres marchés.

« C'est un honneur pour moi de diriger les coentreprises du marché londonien dans une nouvelle ère, car nous jouons un rôle essentiel en aidant les compagnies d'assurance à moderniser leurs systèmes existants tout en assurant leur pérennité grâce à des applications qui fonctionnent sur le cloud et utilisent les derniers modèles d'intelligence artificielle, a déclaré M. Halbard. C'est une période exaltante pour moi que de diriger cette équipe incroyablement talentueuse et très expérimentée afin de nous assurer que nous apportons une valeur maximale à nos clients et à nos actionnaires. »

« Ensemble, avec le Lloyd's et l'IUA, nous bâtissons un marché de l'assurance de spécialité londonien et mondial agile et sécurisé, axé sur les données et entièrement en phase avec la vision décrite dans le Blueprint Two du Lloyd's, a commenté M. August. Je suis ravi d'assumer un rôle plus important et de renforcer un objectif commun avec une responsabilité claire pour toutes les parties prenantes. Grâce à cette collaboration et à ce travail d'équipe permanents, nous ferons de cette vision une réalité. »

« Chris et Ray ont tous deux été des défenseurs importants et actifs des coentreprises et de la mise en oeuvre du Blueprint Two, a ajouté Bob James, directeur des opérations du Lloyd's. Ces nouvelles nominations renforcent le rôle des coentreprises en tant qu'acteur essentiel du marché de l'assurance, doté des compétences et des capacités technologiques nécessaires à une transformation profonde et durable de Londres et des autres marchés mondiaux de l'assurance. Chris, l'ensemble du conseil d'administration de la coentreprise, l'IUA et le Lloyd's s'engagent à mener à bien le Blueprint Two, qui permettra de fournir un ensemble de services de meilleure qualité, plus rapides et moins chers dans un environnement numérique et basé sur le cloud, où les données structurées et normalisées sont au coeur du fonctionnement du marché de demain. »

Constituées de participations de DXC Technology, de l'International Underwriting Association et du Lloyd's, les coentreprises XIS et XCS fournissent des services de processus métier (BPS) au marché de l'assurance londonien depuis plus de 20 ans, et gèrent plus de 3,7 millions de demandes de primes et d'indemnités, ainsi que plus de 200 millions de messages par an.

À propos de DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) aide les entreprises internationales à gérer leurs systèmes et opérations critiques tout en modernisant l'informatique, en optimisant les architectures de données et en garantissant la sécurité et l'évolutivité dans les clouds publics, privés et hybrides. Les plus grandes entreprises du monde et les organisations du secteur public font confiance à DXC pour déployer des services permettant d'atteindre de nouveaux niveaux de performance, de compétitivité et d'expérience client sur l'ensemble de leur parc informatique. Découvrez comment nous offrons l'excellence à nos clients et collègues sur DXC.com.

À propos des coentreprises du marché londonien (XIS et XCS)

Les coentreprises sont constituées de XIS (Ins-Sure Holdings Limited) et de XCS (Xchanging Claims Services Limited). Les coentreprises, qui emploient environ 1 400 personnes, fournissent depuis 2001 des services de back-office et de technologie au marché de l'assurance du Lloyd's et de la compagnie de Londres.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2102228/DXC_Technology_Company_New_Appointments_for_DXC_Executives_at_Lo.jpg

16 juin 2023 à 05:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :