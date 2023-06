L'onduleur PV intelligent SUN2000-330KTL de FusionSolar remporte le prix Intersolar





MUNICH, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Grâce à son innovation continue, son offre de solutions PV intelligentes de haute qualité, et ses expériences produits, FusionSolar a reçu le prix Intersolar Europe 2023 pour son onduleur PV intelligent SUN2000-330KTL.

Nouveau produit phare de FusionSolar, le SUN2000-330KTL a été largement reconnu par l'industrie lors de ses débuts à Intersolar Europe 2023. Il se distingue comme l'un des onduleurs de chaîne haute puissance (330 kW) les plus fiables disponibles sur le marché. Le SUN2000-330KTL représente plusieurs percées dans l'industrie :

1) Fonctions de triple protection de pointe de technologie SSLD (déconnexion intelligente au niveau chaîne), technologie SCLD (détection intelligente au niveau connecteur) et diagnostic d'isolement CC intelligent. Il peut identifier avec précision des problèmes tels que la connexion inversée du connecteur, le refoulement du courant, les courts-circuits, etc., et mettre en oeuvre de l'autoprotection comme l'arrêt automatique en quelques millisecondes.

2) Certification L5 faisant autorité pour la communication par courants porteurs en ligne CGC. La distance de transmission maximale va jusqu'à 1 000 mètres et peut supporter des sous-réseaux avec une capacité maximale de 9 MW, assurant une communication stable.

3) Technologie intelligente d'auto-nettoyage de pointe, améliorant considérablement l'efficacité de dépoussiérage et réduisant les coûts de maintenance.

4) Compatible avec tous les modules PV grand public (166/182/210), permettant le « remplacement du module sans remplacement de l'onduleur », réduisant ainsi la complexité et le coût de l'approvisionnement, des pièces de rechange et de la maintenance.

Intersolar Europe est l'une des plus grandes expositions de l'industrie de solutions PV intelligentes au monde. L'exposition a attiré l'attention et la reconnaissance de la communauté internationale pour son influence et ses prix faisant autorité, qui soulignent les forces novatrices qui stimulent le développement de l'industrie.

FusionSolar se consacre à la réalisation de sa vision « Tirer le meilleur de chaque rayon » à travers une recherche et développement permanente, l'intégration innovante du numérique, de l'électronique de puissance et des technologies de stockage d'énergie, et la promotion de solutions PV intelligentes comme source d'énergie primaire. Cet engagement permet l'adoption généralisée de l'électricité verte, au bénéfice des ménages et de diverses industries.

