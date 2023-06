Zendure soutient les efforts durables de BOÉ Motorsports au MotoGP allemand





BERLIN, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Zendure , startup de technologie énergétique en pleine expansion de la Silicon Valley aux États-Unis, en Chine, au Japon et en Allemagne, présente son engagement en faveur de solutions énergétiques durables et respectueuses de l'environnement lors des courses MotoGPtm en Allemagne, en tant que fier sponsor de BOÉ Motorsports .

La course MotoGP est l'une des plus spectaculaires au monde, et son succès repose sur la fiabilité de l'alimentation électrique. De même, Zendure défend la durabilité conformément à son objectif d'accélérer un avenir durable, tout en promouvant l'équité, la diversité et l'inclusion dans le sport grâce à son parrainage de l'équipe BOÉ Motosports, qui présente fièrement Ana Carrasco en tant que seule femme pilote en MotoGP.

Réaffirmant son engagement en faveur du développement durable, de l'innovation et de la satisfaction des clients, Zendure fournit de l'énergie renouvelable à tous les participants au MotoGP, avec une véritable indépendance énergétique. Cela comprend l'alimentation des outils de ravitaillement et des réchauffeurs de pneus pour les motocyclistes afin de réchauffer rapidement leurs pneus pour une meilleure adhérence et stabilité, ainsi que l'opportunité pour les individus d'utiliser des solutions d'alimentation écologiques telles que Zendure SuperBase V et SolarFlow pour recharger leurs appareils.

Ces deux produits offrent aux utilisateurs des solutions d'énergie de secours robustes. SuperBase V fournit une alimentation électrique constante grâce à des batteries semi-solides intégrées. SolarFlow, un système de stockage plug & play convivial, capte l'énergie solaire sur les balcons et la stocke pour une utilisation nocturne, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser jusqu'à 32 % de leur facture d'énergie annuelle.

« Zendure est en phase avec l'engagement de BOÉ Motorsports d'accélérer la mise en place d'un avenir durable, a déclaré Jolene Shang, responsable marketing de Zendure. Nous nous efforçons de contribuer à cet objectif en fournissant des solutions de stockage d'énergie avancées, permettant ainsi de faire avancer la révolution des énergies renouvelables. »

En outre, deux pilotes de l'équipe BOÉ, David Muñoz et Ana Carrasco, s'entretiendront avec les fans sur place. Les fans sont chaleureusement invités à assister en direct à cet événement exceptionnel.

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des startups Energy Tech qui connaît la croissance la plus rapide basée dans les pôles technologiques de la Silicon Valley aux États-Unis et dans la région de la Grande Baie en Chine, au Japon, et en Allemagne. Notre mission est de fournir une énergie propre fiable et abordable aux ménages du monde entier en popularisant les dernières technologies de l'énergie.

Notre système révolutionnaire de stockage d'énergie sur balcon, SolarFlow, transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour alimenter notre vie quotidienne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Zendure.com et suivez Zendure sur Facebook , Instagram , Twitter et LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2099986/image_5017297_36253129.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1879838/Zendure_Addresses_Energy_Insecurity_Semi_Solid_State_Battery_Technology_Logo.jpg

16 juin 2023 à 03:32

Communiqué envoyé leet diffusé par :