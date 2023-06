Manuvie annonce des changements au sein de l'équipe de direction pour accélérer sa croissance en Asie





Philip Witherington est nommé président et chef de la direction de Manulife Asia.

est nommé président et chef de la direction de Manulife Asia. Colin Simpson succède à M. Witherington au poste de chef des finances de Manuvie.

TORONTO et HONG KONG, le 15 juin 2023 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui des changements au sein de son équipe de la haute direction afin d'accélérer sa croissance en Asie et de stimuler ses résultats financiers à l'échelle mondiale.

Philip Witherington, chef des finances de Manuvie, est nommé président et chef de la direction de Manulife Asia, à compter du 1er juillet 2023. M. Witherington relèvera toujours de Roy Gori, président et chef de la direction de Manuvie, et demeurera dans l'équipe de la haute direction de Manuvie. M. Witherington remplace Damien Green, qui sera désormais président de Manulife Financial Asia Ltd. (MFAL). Ce dernier collaborera avec M. Witherington pour assurer une transition en douceur.

Dans ses fonctions de chef des finances, M. Witherington a accompagné l'entreprise dans sa transition vers les nouvelles normes de comptabilité IFRS 17 et IFRS 9 et a grandement contribué aux résultats financiers. Avant d'être nommé au poste de chef des finances de Manuvie en 2017, M. Witherington a été chef des finances de Manulife Asia. Avant d'entrer au service de Manuvie en 2014, M. Witherington a été chef, Finances, services bancaires aux particuliers et gestion de patrimoine, région Asie-Pacifique à la Banque HSBC. Il a également occupé des postes liés aux finances à AIA, puis a agi comme spécialiste en services financiers au sein de KPMG.

Colin Simpson, chef des finances pour les États-Unis et le fonds général, prend la suite de M. Witherington et est nommé chef des finances de Manuvie. Ce changement prendra également effet le 1er juillet 2023. M. Simpson relèvera de M. Gori et fera son entrée au sein de l'équipe de la haute direction de Manuvie. M. Simpson a joint Manuvie en novembre 2022 pour aider à répondre aux priorités stratégiques du Secteur États-Unis, notamment l'optimisation de portefeuille, l'efficacité des dépenses et une croissance durable du point de vue du capital. Il est entré au service de Manuvie après avoir occupé les postes de chef des services financiers par intérim, Fonctions communes chez Aviva PLC, chef des Services financiers d'Aviva Canada et directeur principal, Relations avec les investisseurs. Avant d'occuper ces postes au sein d'Aviva, Colin Simpson était vice-président de la recherche sur les actions à Goldman Sachs International.

« Philip a contribué à renforcer nos solides bases financières alors que nous entamons une nouvelle étape de notre parcours », a souligné M. Gori. « Nous nourrissons de grandes ambitions en Asie, et la fine connaissance qu'a Philip de notre équipe, du marché et des occasions dans la région nous permettra d'accélérer la croissance de cette partie essentielle de notre activité. L'expérience et le point de vue de Colin en sa qualité de nouveau chef des finances nous permettront de renforcer nos assises financières déjà solides et de continuer de stimuler les résultats financiers. »

« Je tiens à remercier Damien pour son leadership au sein de Manulife Asia au cours de l'année passée, et à Hong Kong avant cela. Tout au long de son mandat, son dévouement envers nos agents, nos clients et l'équipe a permis d'ancrer notre position concurrentielle dans la région. »

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions plus simples et à aider les gens à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, elle comptait plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 34 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

15 juin 2023 à 20:30

