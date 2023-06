Le Canada réaffirme sa volonté d'accroître l'inclusion des personnes en situation de handicap aux Nations Unies





GATINEAU, QC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Assurer la participation égale des personnes en situation de handicap à la société reste une priorité importante pour le gouvernement du Canada. C'est l'une des raisons pour lesquelles il prend les mesures concrètes nécessaires pour s'assurer que les groupes sous-représentés sont inclus dans l'élaboration des programmes et des politiques.

Cette semaine, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a dirigé la délégation du Canada à la 16e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies.

La session de cette année, qui avait pour thème général les réalisations et les défis de l'harmonisation des politiques et des stratégies nationales avec la Convention, a donné lieu à de nombreuses discussions importantes avec les délégués des pays représentés.

La ministre Qualtrough a confirmé l'engagement continu du Canada à accroître l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle a décrit les progrès réalisés par le Canada sur la scène nationale et internationale depuis l'adoption de la Loi canadienne sur l'accessibilité en 2019. Il a aussi été question des mesures concrètes prises par le pays pour assurer la participation des groupes sous représentés à l'élaboration des politiques et des programmes fédéraux.

Dans le cadre de la conférence, aux côtés du Royaume Uni et Singapour, Canada a co-organisé un événement en parallèle portant sur les réseaux de soutien inclusifs pour les personnes en situation de handicap. Au cours de cet événement, les participants ont exploré des approches modernes afin de construire des réseaux de soutien accessibles et inclusifs pour les personnes en situation de handicap, des opportunités d'emploi et la stabilité économique pour les personnes en situation de handicap.

En reconnaissance de leurs réalisations impressionnantes et du leadership dont ils font preuve au sein de la communauté des personnes en situation de handicap, la ministre Qualtrough a invité trois jeunes leaders à faire partie de la délégation officielle du Canada : Carly Fox, de la région d'Ottawa, Ontario; Paula McDonald, de l'Ouest de la Saskatchewan; et Brandon Bowen, de Conception Bay South à Terre-Neuve et Labrador.

Par ailleurs, Sam Turcott, sous ministre adjoint à l'accessibilité au ministère du Développement social et de la Réduction de la pauvreté de la Colombie Britannique, et Darren Macdonald, directeur général du Bureau de l'accessibilité du Manitoba, faisaient également partie de la délégation, à titre de représentants des provinces et des territoires.

Citation

« Ce fût un honneur de diriger à nouveau la délégation du Canada aux Nations Unies afin de souligner les efforts que déploie notre gouvernement pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, accompagnée par nos partenaires de la communauté des personnes en situation de handicap qui nous ont aidé à les réaliser. Notre délégation a pu entendre et s'inspirer de nos partenaires internationaux, et de réaffirmer notre engagement d'aider à construire un monde ou les personnes en situation de handicap sont véritablement et significativement inclus. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Les faits en bref

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) a été adoptée par l'Assemblée générale le 13 décembre 2006 et est entrée en vigueur le 3 mai 2008.

est entrée en vigueur le 3 mai 2008. Le Canada a ratifié la CDPH en 2010 et a adhéré à son Protocole facultatif en 2018.

a ratifié la CDPH en a adhéré à son Protocole facultatif en 2018. La session de cette année, qui s'est déroulée du 13 au 15 juin 2023, s'articulait autour des sous-thèmes suivants :

Assurer l'égalité d'accès aux services de santé sexuelle et génésique et l'accessibilité de ces services pour les personnes en situation de handicap.



L'accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap.



Joindre les groupes sous représentés de personnes en situation de handicap.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

15 juin 2023 à 18:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :