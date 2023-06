Appui au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales - Québec investit plus de 1,2 M$ pour soutenir l'économie des régions côtières





QUÉBEC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec investit plus de 1,2 M$ dans quatre entreprises de la Baie-des-Chaleurs afin de soutenir le développement du secteur des pêches et de l'aquaculture. Cet appui permet la réalisation de projets totalisant des investissements de près de 4 M$.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui lors d'une tournée régionale en Gaspésie. Il était accompagné de la députée de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, et du député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches, M. Stéphane Sainte-Croix.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation alloue la somme de 1 074 953 $ en vertu du Programme d'appui au développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales. Ce programme vise à améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises dans une perspective de développement durable.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie accorde quant à lui un montant totalisant 166 582 $ par l'entremise du Fonds d'aide aux initiatives régionales.

« Notre gouvernement reconnaît l'importance du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales pour le développement de nos régions côtières et l'essor de notre autonomie alimentaire. Plus que jamais, l'innovation et l'automatisation sont des leviers essentiels à la croissance du secteur. Le soutien que nous annonçons aujourd'hui permettra aux entreprises d'être plus compétitives et de continuer de se démarquer. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Notre gouvernement est fier de collaborer aux projets structurants des entreprises de la Gaspésie. L'aide accordée représente un levier financier efficace, qui tient compte de la réalité du milieu. Les initiatives soutenues contribueront à l'essor socioéconomique de la Gaspésie et à la vitalité de ses communautés. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Toute la région bénéficiera de cette aide gouvernementale, qui agira comme un levier économique pour les entreprises soutenues. Je suis fière que notre gouvernement s'engage à aider les entreprises de toutes les régions à développer des projets qui répondent à leurs besoins et à leurs spécificités. »

Catherine Blouin, députée de Bonaventure

« Je suis heureux que notre gouvernement continue d'accompagner les efforts des entrepreneurs pour réaliser des projets innovants, qui permettront d'accroître l'offre de produits québécois. Le secteur des pêches et de l'aquaculture dynamise l'activité socioéconomique des régions côtières, en particulier celle de la Gaspésie. Il permet à notre région de se distinguer et d'occuper une place unique au sein de l'industrie bioalimentaire. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches

Entreprise Projet Coût total

du projet Soutien

du MAPAQ Soutien du MEIE Unipêche M.D.M. Acquisition et installation de viviers à homard 3 480 000 $ 874 121 $ 52 100 $ Raymer Aquaculture Amélioration et optimisation de la productivité de la pisciculture 208 071 $ 72 825 $ 50 479 $ Huîtres Baie-des-Chaleurs Projet expérimental de croissance d'huîtres sur sept sites côtiers de la Baie-des-Chaleurs 133 477 $ 80 086 $ 40 043 $ Pétoncles Carleton Vérification de la faisabilité technico-économique du modèle d'affaires de l'élevage de pétoncles par technique d'intervention sous-marine 79 868 $ 47 921 $ 23 960 $



3 901 416 $ 1 074 953 $ 166 582 $

