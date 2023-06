/C O R R E C T I O N de la source -- Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse/





Une bonification de près de 17 millions de dollars sur cinq ans pour le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

QUÉBEC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce une bonification budgétaire de 16,8 millions de dollars sur cinq ans au Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette somme octroyée à l'organisme a été initialement révélée dans le budget 2023-2024, déposé par le ministre québécois des Finances, M. Éric Girard, en mars 2023.

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec offre un parcours de formation unique et intégré de haute qualité destiné aux artistes de la relève du Québec. Depuis sa création, il a formé de nombreux artistes de renom, à l'échelle tant nationale qu'internationale.

L'important apport financier annoncé aujourd'hui, qui s'ajoute au budget annuel de fonctionnement du Conservatoire, permettra à l'organisation de passer à une position de croissance. Il vise à accueillir à terme 1 000 étudiants par année, afin que davantage d'élèves puissent bénéficier de la formation offerte par le Conservatoire.

« L'investissement annoncé aujourd'hui marque le passage à une étape importante de croissance pour le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Les sommes permettront à cette institution phare d'avoir les moyens de ses ambitions et d'avoir des assises solides pour faire rayonner encore plus le talent d'ici. À titre de ministre responsable de la Jeunesse, je me réjouis de savoir que davantage de jeunes pourront être formés par le Conservatoire et ainsi développer leurs aptitudes artistiques et ainsi propulser leurs futures carrières dans le domaine culturel. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Tout le monde peut aller au Conservatoire! Ce qui importe c'est la volonté, le potentiel, le travail et la passion qu'on porte pour son art. En ajoutant des places, on va contribuer non seulement à rendre le Conservatoire plus accessible, mais aussi à offrir une formation exceptionnelle à notre relève artistique. »

Marc Hervieux, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

« Comme ancienne diplômée du Conservatoire de Musique de Montréal et présidente du conseil, je tiens à remercier chaleureusement le ministre, le Gouvernement du Québec, notre équipe de direction et nos professeurs pour leur soutien essentiel à la réalisation de notre mission à la grandeur du Québec. »

Monique F. Leroux, présidente du conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de neuf écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans sept villes?: Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde.

