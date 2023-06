Festivals et événements de la saison estivale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde 33 000 $ au Rodéo d'Ayer's Cliff





QUÉBEC, le 15 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 33 000 $ au Rodéo d'Ayer's Cliff, qui a lieu jusqu'au 18 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Alliant à la fois sports équestres, musique country et production locale, le Rodéo d'Ayer's Cliff est une occasion unique pour la municipalité d'exposer son savoir-faire et ses attraits touristiques au reste du monde.

Citations :

« Je suis fière du soutien accordé par notre gouvernement au Rodéo d'Ayer's Cliff. Tout en permettant à la communauté de passer d'agréables moments, ce rendez-vous génère des retombées touristiques et économiques importantes pour les Cantons-de-l'Est. Félicitations aux promoteurs pour cette belle initiative, qui fait rayonner chaque année la municipalité! Je vous invite à profiter des spectacles enlevants que vous réserve ce festival. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Rodéo d'Ayer's Cliff est un événement d'importance pour la région de l'Estrie quant à la mobilisation qu'il suscite au sein de la communauté, qui aura la chance, tout comme les gens de passage, de vivre une expérience inoubliable. Je suis ravi de la contribution de notre gouvernement à cette 10e édition, qui met en valeur le savoir-faire des cavaliers participants. N'hésitez surtout pas à prolonger votre séjour dans les environs pour apprécier les magnifiques paysages! Bon rodéo! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Depuis 2014, le Rodéo d'Ayer's Cliff a lieu sur un site enchanteur situé sur les rives du lac Massawippi. Différentes activités y sont proposées, au grand plaisir de tous les membres de la famille. Au fil des années, ce festival n'a cessé de gagner en popularité grâce à la qualité du travail de l'équipe organisatrice, des participants et des bénévoles. L'aide financière du ministère du Tourisme contribue à sa réputation d'excellence, et je m'en réjouis. Venez nous rendre visite! Nous vous accueillerons avec enthousiasme dans une région qui a un savoir-faire enviable et beaucoup à offrir. »

Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances

(volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre du volet Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

