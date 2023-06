Air Canada confère une touche magique aux voyages d'été en famille avec une nouvelle vidéo des mesures de sécurité sur le thème de Walt Disney World Resort





La société aérienne donne un aperçu de sa vidéo de sécurité en vol sur le thème de Walt Disney World Resort avant sa première mondiale cet été

Walt Disney World La nouvelle vidéo s'inscrit dans l'engagement continu de la société aérienne à l'égard de la sécurité et dans sa volonté constante d'améliorer toujours plus les voyages en famille

Les membres Aéroplan* peuvent participer à un concours exclusif pour gagner l'un des trois forfaits vacances Air Canada au Walt Disney World Resort

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - Air Canada a mis en ligne aujourd'hui une prébande-annonce de sa nouvelle vidéo des mesures de sécurité, à diffusion restreinte, et qui a été produite en collaboration avec Walt Disney Parks and Resorts, Canada. La vidéo complète sera projetée à bord d'environ 90 % du parc aérien d'Air Canada, de juillet à septembre, offrant aux clients un aperçu de la magie de Disney pendant leur voyage estival.

Premier événement mondial du genre pour Air Canada et pour Disney Parks and Resorts, la nouvelle vidéo de sécurité en vol mêle à sa démonstration classique des mesures de sécurité des clins d'oeil à l'endroit le plus magique au monde. Cette collaboration est indissociable de l'attention constante portée par le transporteur aux expériences de voyages en famille et ouvre la porte à des occasions uniques et stimulantes de transformer en récits convaincants et associatifs les directives de sécurité à bord.

« La famille est au coeur même de l'une des principales raisons de voyager pour bon nombre d'entre nous, a déclaré Andy Shibata, vice-président - Marques, d'Air Canada. Ces dernières années, nous avons cherché à améliorer l'expérience de voyages familiaux avec Air Canada, que ce soit par des politiques adaptées aux familles et des comptoirs d'enregistrement famille, ou encore par le partage familial de privilèges dans le cadre du programme Aéroplan. En réfléchissant à des moyens de rehausser le soin et le confort associés à l'expérience de voyage en famille, nous avons eu l'idée d'ajouter un peu de magie aux voyages de tout le monde avec l'aide de Disney. Notre nouvelle vidéo de sécurité en vol encourage les voyageurs de tout âge à se renseigner sur les caractéristiques de sécurité de nos appareils, de manière novatrice et engageante. »

La vidéo, tournée par la réalisatrice canadienne Melanie Chung, met en vedette des attractions et des expériences emblématiques du Walt Disney World Resort. Elle s'inspire de collaborations récentes entre Air Canada et La Compagnie Walt Disney (Canada) Ltée, dont les célébrations du 50e anniversaire du Walt Disney World Resort, une salle pour enfants aux couleurs de Disney dans un salon Feuille d'érable et la livrée spéciale Alerte rouge de Disney et Pixar.

« L'historique de collaboration avec Air Canada témoigne du degré de créativité et de l'attention partagée que nous portons aux familles, ce que vient accentuer, à mon avis, le fait que cette vidéo constitue une première mondiale pour Disney Parks and Resorts, a ajouté Marlie Morrison, directrice générale - Marketing et Ventes - Canada et Asie-Pacifique, La Compagnie Walt Disney (Canada) Ltée. La Floride et Walt Disney World Resort sont des destinations majeures pour les voyages familiaux. Le Canada est depuis longtemps l'un des plus grands marchés internationaux du Walt Disney World Resort et, à titre de plus importante société aérienne du pays, Air Canada a fait connaître notre magie à un très grand nombre de nos clients. »

Encore plus de magie pour les membres Aéroplan

Du 15 au 22 juin, soit avant la date officielle du lancement, les membres Aéroplan* peuvent participer à un concours exclusif pour courir la chance de gagner l'un des trois forfaits vacances Air Canada au Walt Disney World Resort. Chacun de ces forfaits comprend, pour un maximum de quatre personnes, les vols, un séjour de cinq nuitées dans un hôtel du Walt Disney World Resort, le transport terrestre, une carte-cadeau Disney de 600 $ US et des billets donnant accès aux parcs thématiques pendant six jours.

Les membres Aéroplan auront aussi accès à la boutique Disney exclusive dans la eBoutique Aéroplan, où ils pourront échanger des points contre des cartes-cadeaux Disney, à partir de 100 $ CA, ou des articles populaires de Disney pour les membres de leur famille et leurs amis. De plus, les membres Aéroplan pourront toujours accumuler et échanger des points Aéroplan en voyageant avec Air Canada et Vacances Air Canada à destination de Walt Disney World Resort.

Plaisirs en famille en Floride, toute l'année et sans escale

Air Canada, qui est le plus important transporteur canadien desservant Orlando, assure jusqu'à 119 vols hebdomadaires entre le Canada et la Floride. La Société offre un service sans escale toute l'année à destination d'Orlando au départ de Montréal et de Toronto, et un service saisonnier sans escale au départ de Québec, d'Ottawa et d'Halifax. Les clients qui souhaitent simplifier la planification de leurs vacances peuvent profiter des forfaits Walt Disney World, qui comprennent le séjour hôtelier et des billets pour les parcs thématiques, en réservant auprès de Vacances Air Canada, fournisseur des produits de voyages Disney depuis plus de 15 ans.

Des voyages estivaux encore plus agréables

Cette année, dans le cadre des prix Wherever, Air Canada a été nommée Meilleur transporteur familial en Amérique du Nord pour la cinquième année consécutive et Meilleur transporteur international pour les familles pour la quatrième année consécutive. La société aérienne poursuit son engagement à rehausser l'expérience de voyage par des investissements majeurs constants, notamment grâce à une gamme complète d'améliorations de produits et de fonctionnalités : nouveaux moyens de garder le contact, encore plus de divertissements à bord pour les enfants, salons, repas à bord, et bien plus à venir cet été. Pour savoir comment Air Canada rehausse l'expérience de voyage, visitez aircanada.com/fr-ca/voyageretbienplus.

* Le concours s'adresse aux membres Aéroplan inscrits résidant au Canada, et qui ont atteint l'âge légal de la majorité dans leur province ou territoire de résidence.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

