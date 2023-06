Les employés d'Aviva Canada se retroussent les manches d'un océan à l'autre dans le cadre de la deuxième Journée pour le climat





TORONTO, le 15 juin 2023 /CNW/ - Plus de 2 000 employés d'Aviva Canada partout au pays s'impliqueront dans leurs collectivités aujourd'hui et tout au long du mois de juin pour lutter contre les changements climatiques et la perte de biodiversité.

Cette année, Aviva Canada s'est associée à Arbres Canada, une organisation nationale à but non lucratif qui se consacre à la plantation et à l'entretien d'arbres dans des environnements ruraux et urbains à travers le pays, pour inciter ses employés à participer à des occasions de bénévolat liées à la plantation d'arbres et d'arbustes et à l'arrachage d'espèces envahissantes.

La durabilité est une des quatre priorités stratégiques d'Aviva. À l'échelle mondiale, Aviva est déterminée à devenir une société « zéro émission nette » d'ici 2040, la première grande compagnie d'assurance au monde à se fixer un tel objectif.

« La lutte contre les changements climatiques est un effort collectif qui exige que nous agissions tous dans un but commun. Nous soutenons les clients, les entreprises et la société à bâtir un avenir meilleur. », affirme Jason Storah, chef de la direction d'Aviva Canada. « La journée annuelle d'Aviva Canada pour le climat est une occasion pour nous de passer des mots à l'action, d'agir comme il convient et de faire une différence dans les collectivités où Aviva Canada est présente. »

Pour impliquer davantage de personnes et d'organismes dans la lutte contre les changements climatiques, pour la première fois, Aviva a convié certains de ses clients et courtiers-partenaires à participer aux activités de bénévolat conjointement avec ses employés à l'occasion de cette Journée pour le climat.

Les clients d'Aviva en assurance des particuliers ont également la possibilité de contribuer à la protection de notre planète. En partenariat avec Arbres Canada, Aviva a lancé un projet pilote d'une durée de six mois en Ontario intitulé « Une voiture non louée, un arbre planté ». Les clients qui renonceront à une voiture de location à la suite d'un sinistre verront Aviva Canada effectuer la plantation de 10 arbres dans le cadre du Programme national de verdissement d'Arbres Canada.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4?000 employés ont à coeur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d'assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2021, Aviva a annoncé son ambition mondiale de devenir une entreprise zéro émission nette d'ici 2040 -- la plus exigeante que se soit fixée une grande compagnie d'assurance dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez aviva.ca, le blogue ou les pages Twitter, Facebook et LinkedIn d'Aviva Canada.

15 juin 2023 à 08:51

