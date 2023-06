Le prix « Sport for Nature 2023 » décerné à IBSA en récompense de son engagement sociétal et environnemental international avec son programme « Sailing into the Future. Together »





Sous le haut patronage du Prince Albert de Monaco, les « Sport for Nature Awards 2023» ont récompensé des athlètes internationaux engagés dans la protection de l'environnement tels que Alberto Bona (skipper 8ème de la dernière Route du Rhum et gagnant de la 2023 Caribbean 600), Yohann Taberlet (skieur paralympique français plusieurs fois récompensé), David Trezeguet (ancien footballeur, champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000), ainsi qu'IBSA pour son engagement concret en faveur de l'environnement et des personnes avec handicap.

Initiés en 2022, les Sport for Nature Awards sont décernés à des champions européens qui se sont distingués par leur sensibilité aux questions de durabilité environnementale à travers leurs propres initiatives et actions liées au sport, ainsi qu'à des entreprises qui agissent pour l'environnement avec cette même philosophie.

Le programme « Sailing into the Future. Together » d'IBSA récompensé comprend deux volets :

- Un défi sportif responsable de 6 régates en 2023, avec bien 13 000 miles de l'Atlantique au golfe de Gascogne, en passant par la Manche, la mer Celtique et la Méditerranée, se concluant par la transocéanique en Martinique. Mais le défi sportif apporte avec lui un message fort de durabilité environnementale et de respect de la nature.

- L'engagement d'IBSA dans le sport -la voile- comme vecteur de sensibilisation aux enjeux de l'inclusion et de l'intégration sociale. La voile inclusive devient un outil pour surmonter les difficultés physiques et cognitives et pour éduquer au respect de l'autre, opposer préjugés et discriminations.

Cette année, le prix est décerné à IBSA Pharma, la filiale française du groupe IBSA, pour le développement d'initiatives de voile inclusive.

« En France, nous avons fait le choix d'être partenaire du club nautique d'Antibes (International Yacht Club d'Antibes, IYCA) afin de soutenir de belles initiatives de voile inclusive. Nous avons, en 2022, fait don de deux bateaux adaptés aux enfants handicapés, pour les impliquer dans des expériences en contact étroit avec la mer, leur permettant de naviguer avec des bateaux accessibles et de participer à des courses intégrées. Notre soutien se renouvellera cette année encore, et encore plus fort, avec l'organisation de la première IBSA Regatta, spécialement dédiée aux enfants en situation de handicap entre 12 et 17 ans, le 29 et 30 septembre prochains.», explique Fabrice Jover, CEO d'IBSA Pharma en France.

L'association Sport for Nature

L'association a été créée par Stefano Tirelli, professeur de Techniques Sportives Complémentaires à l'Université catholique du Sacré-Coeur de Milan et préparateur physique et mental de nombreux sportifs de haut niveau. En 2008, il a fondé le Studio Stefano Tirelli à Milan, un centre d'excellence pour les athlètes italiens et internationaux.

L'association s'est créée autour de la conviction que les champions sportifs ont un pouvoir de communication exceptionnel auprès des jeunes générations. Elle a pour mission de créer une relation interactive et percutante entre le sport et la nature en vue de générer un changement positif pour notre planète. L'association vise à réduire l'impact négatif de notre empreinte sur l'environnement et à promouvoir des pratiques durables dans tous les aspects.

IBSA (Institut Biochimique SA) est une société pharmaceutique multinationale suisse fondée en 1945 à Lugano. Aujourd'hui, elle est présente avec ses produits dans plus de 90 pays sur 5 continents, et possède 17 filiales en Europe, en Chine et aux États-Unis. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 800 millions de francs suisses et emploie plus de 2 000 personnes au siège, dans les succursales et sur les sites de production. IBSA détient 90 familles de brevets approuvés et d'autres en cours de développement, ainsi qu'un large portefeuille de produits couvrant 10 domaines thérapeutiques : médecine de la reproduction, endocrinologie, douleur et inflammation, ostéo-articulaire, médecine esthétique, dermatologie, urologie/gynécologie, cardiométabolisme, respiratoire, santé et bien-être. IBSA est parmi l'un des plus grands acteurs mondiaux de la médecine de la reproduction et l'un des leaders mondiaux des produits à base d'acide hyaluronique. La philosophie de IBSA repose sur les piliers suivants: Humain, Innovation, Qualité et Responsabilité.

IBSA Pharma, dirigé par Fabrice Jover, est la filiale française du groupe, basée à la fois à Sophia Antipolis et à Paris.

