Intersec déploie avec succès le nouveau système d'alerte à la population de la Croatie





PARIS, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- Intersec annonce que son système national d'alerte publique a été déployé avec succès en Croatie. Ce projet a été réalisé en collaboration avec KING ICT, une société informatique de premier plan en Croatie, et GDi, une société d'ingénierie.

Les autorités croates peuvent désormais diffuser instantanément des informations critiques et des alertes à la population sur de multiples canaux, notamment les SMS géolocalisés, la diffusion cellulaire, les applications mobiles et les plateformes de réseaux sociaux, ce qui permettra de sauver des vies et de minimiser l'impact des catastrophes.

M. Davor Bo?inovi?, ministre de l'Intérieur, a déclaré : « Cette solution innovante améliorera considérablement notre capacité à alerter et à protéger la population en cas d'urgence. Nous sommes désormais en mesure de transmettre de manière efficace les informations vitales aux citoyens, leur permettant de réagir de manière adéquate. »

Le samedi 3 juin, le système a envoyé à tous les citoyens un test d'alerte par SMS géolocalisé, atteignant ainsi des millions de personnes à travers le pays. Trois jours plus tard, des alertes par diffusion cellulaire ont été testées avec succès dans trois régions : Li?ko-senjsku ?upaniju, Grad Slavonski Brod I, et O?ina Stupnik.

Yann Chevalier, PDG d'Intersec, a commenté : « Avec nos partenaires GDi et KING ICT, nous avons livré une solution robuste qui fera de la Croatie une société plus résiliente. Nous nous engageons à apporter un soutien continu au gouvernement croate pour renforcer la préparation aux situations d'urgence. »

Avec le déploiement réussi du système d'alerte d'Intersec, la Croatie rejoint les rangs des nations à la pointe de la technologie en matière de sécurité publique, en utilisant une combinaison de diffusion cellulaire et de SMS géolocalisés. Intersec s'engage à aider la Croatie à utiliser le plein potentiel du système, et à améliorer en continu ses fonctionnalités et ses caractéristiques.

Intersec est le leader européen des solutions de métadonnées télécoms et de géolocalisation. Conçues par des experts en fast data, nos solutions accompagnent les opérateurs de télécommunications et les gouvernements dans leur révolution axée sur les données afin de créer une valeur tangible, qu'il s'agisse d'alerter efficacement les populations en cas de danger ou de créer de nouvelles sources de revenus. Nos 75 clients dans 50 pays utilisent nos instruments pour localiser et cartographier près d'un milliard d'appareils mobiles 24/7, et nos solutions d'alerte publique couvrent 30 % de la population de l'Union européenne. Chez Intersec, la notion de « Privacy by Design » (avec la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception) va bien au-delà des normes acceptées. Pour en savoir plus, consultez intersec.com.

Pour plus d'informations : Charlotte Cardona, directrice de la communication, [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1828752/Intersec_Logo.jpg

15 juin 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :