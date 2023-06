Les données connectées et un niveau élevé de technicité sont essentiels pour faire face à une conjoncture sectorielle difficile, selon le dernier rapport Outlook d'InEight





InEight Inc., un leader mondial du secteur des logiciels de gestion de projets d'immobilisations, a publié aujourd'hui son troisième rapport annuel Global Capital Projects Outlook, qui tire les conclusions d'une enquête auprès de 300 des plus grands maîtres d'ouvrage de projets d'immobilisations et d'entrepreneurs de construction d'Amérique du Nord, d'Europe et de la région Asie-Pacifique.

Près des trois quarts des répondants (74%) signalent des perturbations dues à l'inflation des coûts, tandis que 70% citent des retards et des perturbations affectant la chaîne d'approvisionnement selon le rapport Outlook de cette année, qui fait également état d'impacts sur la portée des projets, les coûts, le calendrier, la collaboration et la qualité de l'exécution. Le secteur de la construction reste confronté à des défis s'agissant de mobiliser efficacement des fonds pour financer des projets d'infrastructure, à hauteur de 1,2 milliard USD comme visé par la loi américaine « Infrastructure Investment and Jobs Act ». Malgré ce contexte opérationnel difficile, l'année a été marquée par un changement significatif en termes de « certitude des projets » : par rapport à 2022, un plus grand nombre de projets ont été achevés dans les délais ou en avance (47% contre 40%) et, en matière de contrôle des coûts, 45% des répondants ont déclaré respecter ou être en dessous du budget, contre 42% l'an dernier.

Le rapport Outlook renforce la preuve de plus en plus manifeste que la capacité d'appréhender et de comprendre une situation dans son ensemble au moyen de données connectées améliore la réalisation des projets.

L'impact positif des données connectées

Selon les entreprises de construction, disposer de données connectées permet, tout au long du cycle de vie des projets, d'identifier plus précisément les risques et de trouver un compromis entre la portée, le coût et le calendrier. La moitié des répondants déclarent que cette approche améliore la gestion des risques, un tiers d'entre eux affirmant que cela réduit les dépassements de coûts (38%), occasionne moins de changements de portée du projet (37 %) et de dépassements d'échéancier (33%). Selon 46% des répondants, les données connectées ont également un impact nettement positif sur la productivité des employés.

L'utilisation de données connectées varie en fonction de la taille de l'entreprise ; celles exécutant peu de projets d'immobilisations sont les plus susceptibles de déclarer utiliser des références sectorielles (52%) et des données de projets historiques (51%) ; inversement, celles possédant d'importants portefeuilles sont les moins susceptibles d'utiliser ce type de données (43% utilisant les références sectorielles et 46% les données de projet historiques), peut-être parce qu'il est plus complexe d'intégrer de nouveaux logiciels technologiques et de gérer de plus grands volumes de données. Cette différence dans l'utilisation des données connectées crée une fracture claire entre les détenteurs de données et ceux qui en sont démunis : lorsque des références sectorielles et des données de projet historiques sont utilisées, les projets ont beaucoup plus tendance à être achevés dans les délais ou en avance.

Jake Macholtz, PDG d'InEight, déclare à propos du rapport Outlook : « Les deux dernières années ont été difficiles pour la construction, la plupart des entreprises ayant été confrontées à d'importants problèmes de chaîne d'approvisionnement et de main-d'oeuvre qui ont eu un impact sur tous les aspects de leurs activités, du coût à la main-d'oeuvre.

« Cependant, les entreprises qui ont maintenu leur résolution d'atteindre un haut niveau de technicité en récoltent maintenant les fruits, à la fois pour elles-mêmes et pour leurs clients. Le rapport Outlook avance des arguments solides selon lesquels toutes les entreprises de construction devraient suivre ces exemples, et en souligne les nombreux avantages en termes de gestion des risques, de communication et de certitude des projets, entre autres. »

Un contexte opérationnel difficile

Près des trois quarts des répondants (74%) déclarent que l'inflation des coûts est perturbatrice, et 70% font état de retards et de perturbations affectant la chaîne d'approvisionnement. Au point de vue de la main-d'oeuvre, 68% des répondants soulignent l'inflation des salaires et 64% la question connexe des difficultés matière de main-d'oeuvre et de recrutement.

De nombreux répondants déclarent que leurs entreprises utilisent les technologies pour comprendre et interagir avec le contexte opérationnel dans son ensemble. L'utilisation de logiciels de gestion de projet ou de contrôle de projet est la plus citée (58%). De nombreuses entreprises utilisent également l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (50%), les logiciels de planification de projet ajustée aux risques (47%) et la communication de chantier connectée (47%).

Jake Macholtz ajoute : « Ce n'est que lorsqu'on a compris comment l'ensemble d'une question influence les menus détails d'un projet et comment ces menus détails interagissent entre eux que l'on peut optimiser au mieux la prise de décision afin de produire des résultats de projet prévisibles et de soutenir la croissance à long terme. »

En dépit d'un contexte opérationnel difficile, l'optimisme est resté élevé pour la troisième année consécutive (92% en 2021, 96% en 2022 et 94% en 2023), les technologies numériques, la croissance/la reprise économique et les projets de construction durable étant considérés comme des domaines clés de croissance. Les dépenses de construction et de projets d'immobilisations poursuivent leur tendance à la hausse, 86% des répondants signalant une augmentation, contre 76% en 2022 et 68% en 2021.

Cet optimisme est quelque peu tempéré par une augmentation notable des préoccupations liées aux problèmes de main-d'oeuvre. Les inquiétudes relatives aux pénuries de personnel et de compétences sont considérées comme un risque pour la croissance par 42% des répondants ? pour la première fois, non seulement ces préoccupations font partie des trois principaux risques, mais elles se retrouvent également au premier rang. Toutefois, malgré l'intensification de la pénurie de compétences et des perturbations causées par l'inflation des coûts et les retards de la chaîne d'approvisionnement, la confiance du secteur reste élevée cette année, le nombre de répondants qui s'estiment assez ou très résilients augmentant légèrement, passant de 91% en 2022 à 92% en 2023.

Pour accéder à la version intégrale du rapport, visiter le site Web InEight Global Capital Projects Outlook.

À propos du rapport Global Capital Projects Outlook d'InEight

Ce rapport est basé sur une enquête réalisée en ligne en février 2023 auprès de 300 responsables de grands projets d'infrastructures et de professionnels de la construction.

L'enquête comprenait 26 questions visant à mesurer le niveau de confiance et d'optimisme régnant dans le secteur, à en évaluer l'impact sur l'environnement macro et la réponse apportée. L'enquête visait également à étudier l'évolution des modèles de livraison des projets et des meilleures pratiques.

Sur les 300 répondants, 100 participants étant issus de chacune de nos régions cibles d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique, chaque région ayant ainsi une pondération identique aux fins du rapport. Globalement, 67% des répondants sont des maîtres d'ouvrage et 33% sont des entrepreneurs.

Tous les répondants sont impliqués dans des projets de construction d'immobilisations ; cependant, afin d'obtenir une bonne idée de l'ensemble du secteur mondial de la construction, nous avons inclus des répondants travaillant dans des secteurs ayant un objet plus large.

Biotechnologie Gouvernement central ou NDPB (Organisme public non ministériel) Chimie et pharmacie Construction Défense Distribution Enseignement privé Enseignement public Services financiers (hors banques) Hôpitaux Services TI et informatique Loisirs et divertissement Secteur manufacturier Mines Pétrole et gaz Immobilier Commerce de détail Télécommunications Services aux collectivités

L'enquête a été conçue et réalisée en collaboration avec un partenaire international spécialisé en études de marché sur les technologies d'entreprise. Les résultats ont ensuite été analysés et soumis aux experts d'InEight et aux leaders de l'industrie afin qu'ils les commentent en fonction de leur expérience et de leurs points de vue.

Dans la mesure du possible, les résultats ont été comparés à ceux de notre précédente enquête de 2022. Cependant, cela n'a pas été possible dans tous les cas en raison de nouvelles questions et de changements de formulation dans l'édition de cette année.

À propos d'InEight

InEight fournit un logiciel de gestion de projet qui a été testé sur le terrain et qui est destiné aux patrons, aux entrepreneurs, aux ingénieurs et designers qui bâtissent le monde dans lequel nous évoluons. Plus de 575 000 utilisateurs et plus de 850 clients dans le monde entier font confiance à InEight pour obtenir des informations en temps réel qui leur permettent de faire face aux risques tout en se conformant au planning et au budget des projets tout au long de leurs cycles de vie.

De la planification préliminaire à la conception, de l'estimation au planning, et de la réalisation sur le terrain au chiffre d'affaires, InEight a soutenu dans le monde entier des projets représentant une valeur totale supérieure à 1 000 milliards USD dans les domaines des infrastructures, du secteur public, de l'énergie, du pétrole, du gaz et de la chimie, de l'exploitation minière et des activités commerciales. Pour plus d'informations, suivez InEight sur LinkedIn et visitez le site Web InEight.com.

