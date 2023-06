J&J Green Paper et Sintesa Group concluent un partenariat stratégique pour produire un papier d'enduction écologique et contribuer à la lutte contre les déchets plastiques dans le monde





J&J Green Paper, Inc. (JJGP), société américaine du Delaware, a annoncé la création d'un partenariat stratégique mondial avec Sintesa Group, une société d'investissement stratégique indonésienne de premier plan dont l'héritage s'étend sur plus d'un siècle et qui s'est engagée à faire progresser la croissance durable par le biais d'investissements d'impact.

La coentreprise exploitera la technologie brevetée de JJGP et le leadership inégalé de Sintesa Group pour renforcer la capacité de production mondiale de JANUS®, un revêtement écologique pour les emballages en papier développé par JJGP, qui remplace le polyéthylène et les risques environnementaux qui y sont liés.

JANUS est un revêtement imperméable à l'humidité entièrement naturel destiné aux emballages en papier. Sa technologie recyclable, compostable et repulpable, peut remplacer le polyéthylène actuellement utilisé dans les produits de papier traditionnels, qui contribue de manière significative au problème mondial de l'élimination des déchets et à la détérioration de l'environnement. JANUS est un composé biodégradable avec une approche de la chaîne de valeur alimentaire durable et diverses applications et avantages qui s'alignent sur la philosophie de Sintesa.

« L'engagement de Sintesa à promouvoir une croissance durable qui peut bénéficier aux personnes et à la planète s'aligne parfaitement avec notre vision », déclare Rick Bulman, Président de JJGP. « C'est avec enthousiasme que nous sommes prêts à créer des changements sociaux positifs tangibles en Indonésie et dans le monde entier en promouvant une solution novatrice pour gérer les risques environnementaux du polyéthylène. »

Lancé en tant qu'entreprise familiale qui aspire à maintenir sa résilience dans une dynamique en constante évolution, Sintesa Group fait du développement durable un impératif stratégique qui guide la transformation de son entreprise. Sous la direction d'Abyasa Kamdani, membre de la famille de quatrième génération, Sintesa veille à ce que ses investissements futurs soient en phase avec l'entreprise, qui poursuit son objectif de devenir une société d'excellence durable.

« Nous cherchons à travailler avec des partenaires avant-gardistes qui peuvent nous aider à trouver des solutions viables pour créer un paysage commercial et, à terme, un monde plus durables », explique M. Kamdani, responsable du développement commercial de Sintesa. « À travers une haute technologie innovante, la création d'un avenir meilleur en recherchant l'équilibre entre l'économie, le social et l'environnement est à notre portée. Avec JJGP, nous contribuerons à l'économie verte des pays de l'ANASE grâce à un produit révolutionnaire, tout en aidant à soutenir l'agriculture, à gérer les risques environnementaux et à créer des emplois plus verts par le biais d'investissements stratégiques et responsables. »

M. Bulman a salué cet effort, observant que la technologie durable introduite en Indonésie devrait stimuler les initiatives de développement dans toute la région de l'ANASE dans les années à venir. Il a ajouté que JJGP dévoilerait bientôt d'autres partenariats consultatifs à l'échelle mondiale, visant à soutenir leurs objectifs aux États-Unis, en Asie et dans d'autres régions.

« La polyvalence de JANUS se traduira par une longue liste de produits qui ne resteront plus dans les décharges pendant des siècles », déclare M. Bulman. « Cela a toujours été notre objectif, et nous sommes convaincus que cette entreprise aura un impact environnemental considérable plus tôt que les consommateurs ne le pensent. »

À propos de Sintesa Group :

Sintesa Group est une société d'investissement stratégique indonésienne de premier plan, engagée dans l'excellence durable. Entreprise familiale depuis 1919, Sintesa Group (PT Widjajatunggal Sejahtera) s'est transformé en une société holding professionnelle qui se concentre sur la création de nouvelles entreprises et le développement de nouveaux partenariats stratégiques avec des acteurs commerciaux potentiels. Le Sintesa Group gère plus de 15 filiales, dont deux sont des sociétés cotées à la Bourse d'Indonésie, dans le cadre de quatre grands secteurs d'activité, à savoir l'immobilier, les produits de consommation, les produits industriels et l'énergie. Sintesa Group intègre les ODD dans son modèle d'entreprise et ses pratiques commerciales responsables en élaborant sa propre feuille de route sur les ODD : Sintesa for the Earth, en poursuivant la réalisation de sa vision de devenir une entreprise d'excellence durable.

www.sintesagroup.com

À propos de J&J Green Paper

J&J Green Paper, Inc. est une société américaine du Delaware qui a mis au point un composé breveté entièrement naturel et un processus d'imperméabilisation du papier qui non seulement élimine les produits pétrochimiques contenus dans le papier et les emballages en papier standard qui, en se décomposant, créent des gaz à effet de serre, mais qui répond également aux normes strictes de la Communauté européenne et des États-nations qui éliminent les matières plastiques à usage unique. Pour plus d'informations, visitez le site suivant : www.jjgreenpaper.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 juin 2023 à 14:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :