Interior Health choisit Hut 8 comme partenaire de centre de données pour la colocation de services informatiques haute performance





Les services seront offerts au centre de données phare de Hut 8 à Kelowna pendant cinq ans

TORONTO, 14 juin 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (« Hut 8 » ou la « Société »), fournisseur d'infrastructure informatique haute performance axée sur l'innovation, a signé un accord avec Interior Health, autorité sanitaire de confiance qui fournit des services de santé publique, des soins hospitaliers, des soins de longue durée, des soins de santé communautaires et primaires aux habitants du sud de la Colombie-Britannique, afin de soutenir leurs opérations en fournissant des services de colocation sûrs, sécurisés et fiables à partir du centre de données phare de l'entreprise à Kelowna, et ce jusqu'en 2028.

« Nous avons investi dans notre secteur de l'informatique haute performance, ainsi que dans nos clients, et nous sommes fiers d'étendre nos services au secteur de la santé », a déclaré Josh Rayner, vice-président de l'informatique haute performance chez Hut 8. « Nous sommes honorés d'avoir été choisis par Interior Health comme fournisseur d'infrastructure informatique haute performance de confiance. »

Avec cinq centres de données situés en Colombie-Britannique et en Ontario, Hut 8 offre des services de colocation, de cloud public et privé et des services gérés au gouvernement, au secteur privé et à des organismes à but non lucratif dans diverses industries, notamment la finance, les jeux, la technologie, l'intelligence artificielle et bien plus encore.

« Nous nous réjouissons à l'idée de nous associer à Hut 8, notre nouvelle installation d'accueil et notre nouveau fournisseur d'infrastructure », a indiqué Mark Braidwood, directeur exécutif de la technologie chez Interior Health. « Dans un monde de plus en plus interconnecté, les entreprises exigent des options d'hébergement plus fiables, plus sécurisées et plus évolutives pour garantir des performances optimales et des opérations ininterrompues. »

À propos de Hut 8

Hut 8 est l'une des plus importantes sociétés de minage d'actifs numériques axés sur l'innovation en Amérique du Nord. Elle est dirigée par une équipe de technologues spécialisés dans le développement d'activités, qui s'intéressent au Bitcoin, à la blockchain, au Web 3.0 et visent à rapprocher les mondes naissants et traditionnels de l'informatique haute performance. Détenant deux sites de minage d'actifs numériques opérationnels situés dans le sud de l'Alberta, Hut 8 possède l'un des taux de capacité les plus élevés du secteur et détient une des plus grandes réserves de bitcoins auto-minés et non grevés au monde parmi les mineurs d'actifs numériques et les sociétés cotées en bourse. Avec plus de 36 000 pieds carrés (3 344,51 mètres carrés) d'espace de centre de données et de capacité cloud géo-diversifié relié à des réseaux électriques et alimenté par des sources d'énergie renouvelables et exemptes d'émissions, Hut 8 révolutionne les actifs conventionnels pour créer le premier modèle de centre de données hybride qui est bénéfique à la fois au calcul haute performance traditionnel (Web 2.0) et aux nouveaux secteurs de l'informatique des actifs numériques, des jeux blockchain et du Web 3.0. Hut 8 a été le premier mineur d'actifs numériques canadien à s'inscrire sur le Nasdaq Global Select Market. Par l'innovation, l'imagination et la passion, Hut 8 aide à définir la révolution des actifs numériques pour créer de la valeur et des impacts positifs pour ses actionnaires et les générations à venir.

À propos de Interior Health

Depuis plus de 20 ans, Interior Health offre une gamme de services de santé intégrés à plus de 843 000 personnes vivant dans la région intérieure méridionale de la Colombie-Britannique. Les programmes et services de Interior Health couvrent le continuum des soins, notamment la santé publique, les services de santé communautaires, les soins hospitaliers et les soins de longue durée. Interior Health s'engage à travailler ensemble pour la santé et le bien-être de tous, en s'inspirant de l'innovation et du partenariat. En collaborant avec le ministère de la Santé et le ministère de la Santé mentale et des addictions, ainsi qu'avec les organismes de santé, les communautés et les dirigeants, nous offrons des services et des solutions qui améliorent la vie de tous les habitants de la région - les 215 000 kilomètres carrés situés sur les territoires ancestraux, non cédés et traditionnels des sept premières nations de la région de l'intérieur : les nations Dãkelh Dené, St'át'imc, Syilx, T?ilhqot'in, Ktunaxa, Secwépemc, et Nlaka'pamux. Interior Health reconnaît également la Métis Nation BC, les 15 communautés métisses agréées de l'intérieur et le lien continu avec ce territoire.

Relations avec les investisseurs de Hut 8 : Sue Ennis, [email protected] ; Relations avec les médias de Hut 8 : Erin Dermer, [email protected]

14 juin 2023 à 14:21

