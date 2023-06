ATTENTION - RECTIFICATION : Revoici la dépêche corrigée: Green Motion Air by Eaton, le chargeur d'avion électrique qui aide les aéroports à réduire leur empreinte carbone, sera présenté au Salon du Bourget 2023





La demande croissante de transport aérien signifie que les exploitants d'aéroports recherchent de nouvelles façons de réduire les émissions de carbone au sol, faisant de la recharge des véhicules électriques et des avions une proposition attrayante.

Eaton, la société de gestion intelligente de l'énergie, répond par le déploiement de Green Motion Air auprès des exploitants d'aéroports à travers l'Europe, en commençant par une démonstration de la technologie au Salon du Bourget 2023, qui se tiendra à l'aéroport du Bourget du 19 au 25 juin.

Green Motion Air est fondé sur la technologie de charge CC exclusive d'Eaton, apportant une efficacité de conversion inégalée de 96 % pour charger les avions électriques et les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

François Randin, directeur du développement commercial de la transition énergétique, numérique et des services chez Eaton, déclare : « Cette dernière version de la technologie qui s'appelait auparavant SKYCHARGE a été initialement développée par Green Motion, qui fait maintenant partie d'Eaton, et Pipistrel, la société qui a marqué l'histoire avec son Velis Electro en obtenant le tout premier certificat de type pour la propulsion électrique dans l'aviation. Green Motion Air a déjà fait ses preuves après être devenu le premier chargeur non-OEM au monde à être approuvé par l'AESA, l'Agence européenne de la sécurité aérienne.

« Nous présenterons Green Motion Air au Salon du Bourget pour montrer sa polyvalence en tant que chargeur autonome, fixe ou monté sur roues pour une mobilité ultime côté piste. Nous expliquerons aux exploitants d'aéroports et aux équipementiers le rôle qu'il jouera dans une stratégie plus large d'électrification des aéroports grâce à sa fonctionnalité en ligne et de véhicule à réseau (V2G). »

Les aéroports peuvent être transformés en pôles énergétiques grâce à l'approche Buildings as a Grid d'Eaton pour la transition énergétique, qui associe les besoins en énergie des bâtiments et des véhicules électriques à la production d'énergie renouvelable sur site.

Expliquant comment cette approche fonctionne dans un aéroport, François Randin déclare : « L'approche Buildings as a Grid est stratégique et consisterait donc à coupler l'énergie renouvelable de l'aéroport générée à partir d'actifs tels que des panneaux solaires avec des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les parkings de l'aéroport, Green Motion Air ainsi que d'autres équipements électriques. »

L'approche Buildings as a Grid est basée sur un concept appelé couplage sectoriel qui relie la consommation d'énergie à la production et au stockage d'énergie renouvelable afin de réduire les coûts et les émissions de carbone et de réduire la charge sur le réseau. Il s'agit d'une approche flexible et évolutive, de sorte que les exploitants d'aéroports peuvent par exemple commencer par Green Motion Air et prévoir d'étendre leur infrastructure via le matériel et les logiciels connexes d'Eaton à un stade ultérieur.

Les avantages du produit Green Motion Air incluent un écran tactile couleur de 10 pouces pour une utilisation facile, qui permet à l'utilisateur de mettre en pause et de reprendre la session de charge, une protection de cybersécurité et une authentification sécurisée de l'utilisateur. Il peut être installé en intérieur et en extérieur, avec des rallonges de câble disponibles pour une flexibilité accrue ou une utilisation mobile.

Green Motion Air sera exposé sur le stand TotalEnergies, le stand SolarStratos, et les détails seront également disponibles au Eaton Chalet lors du Salon du Bourget 2023, qui se tiendra à l'aéroport Paris-Le Bourget du 19 au 25 juin.

Eaton est une société de gestion intelligente de l'énergie dédiée à l'amélioration de la qualité de vie et à la protection de l'environnement pour les personnes du monde entier. Nous sommes guidés par notre engagement à faire des affaires de manière appropriée, à opérer de façon durable et à aider nos clients à gérer l'énergie, aujourd'hui et à l'avenir. En capitalisant sur les tendances de croissance mondiales de l'électrification et de la numérisation, nous accélérons la transition de la planète vers les énergies renouvelables, aidons à résoudre les défis mondiaux les plus urgents en matière de gestion de l'énergie et faisons ce qu'il y a de mieux pour nos parties prenantes et l'ensemble de la société.

Fondée en 1911, Eaton célèbre son 100e anniversaire de cotation boursière à la Bourse de New York. Nous avons enregistré des revenus de 20,8 milliards de dollars en 2022 et desservons des clients dans plus de 170 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eaton.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 juin 2023 à 12:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :