Un nouveau timbre rend hommage à Nellie Cournoyea, première femme autochtone à diriger un gouvernement provincial ou territorial au Canada

Nellie Cournoyea s'est battue pour l'autodétermination des Autochtones tout en dirigeant maintes organisations, y compris l'Inuvialuit Regional Corporation et le Committee for Original Peoples' Entitlement.

Ce communiqué est aussi disponible en inuinnaqtun et en sallirmiutun.

ULUKHAKTOK, NT, le 11 juin 2023 /CNW/ - Postes Canada a dévoilé hier soir un timbre soulignant la vie et le travail de Nellie Cournoyea lors d'un événement communautaire à Ulukhaktok.

Défenseure de son peuple, les Inuvialuit de l'ouest de l'Arctique canadien, Nellie Cournoyea est reconnue pour la vision inébranlable, l'éthique de travail et la passion qui guident sa lutte pour l'autodétermination des Autochtones et l'émancipation des Inuit. À titre de première ministre des Territoires du Nord-Ouest (1991-1995), elle devient la première Autochtone et la deuxième femme à diriger un gouvernement provincial ou territorial au Canada.

Cette vignette est l'un des trois timbres consacrés à des dirigeants autochtones qui seront émis le 21 juin. Il s'agit du deuxième volet de la série pluriannuelle sur les dirigeants autochtones de Postes Canada.

La vie et l'héritage de Nellie Cournoyea

Nellie Cournoyea voit le jour à Aklavik, dans les Territoires du Nord-Ouest. Son père est un trappeur originaire de la Norvège?et sa mère est une Inuvialuit (ou Inupiaq) de l'île Herschel, au Yukon.

Nellie Cournoyea grandit selon le mode de vie traditionnel de son peuple et fait la majeure partie de ses études par correspondance depuis le camp familial avant d'entamer une carrière à la radio et, plus tard, comme envoyée sur place pour les revendications territoriales.

Cofondatrice du Comité d'étude des droits des autochtones, elle participe à la négociation de l'inédite Convention définitive des Inuvialuit, qui comprend un règlement territorial de plus de 90 000 kilomètres carrés.

Nellie Cournoyea est élue à l'Assemblée législative en 1979 et détient de nombreux portefeuilles ministériels avant d'être nommée première ministre. Elle joue un rôle clé dans les discussions menant à la création du Nunavut, puis dirige l'Inuvialuit Regional Corporation pendant 20 ans après sa retraite politique.

Officier de l'Ordre du Canada, Nellie Cournoyea, qui est aujourd'hui âgée de 83 ans, est présidente du Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada et vice-présidente de la Société communautaire de Tuktoyaktuk.

À propos du timbre

Oblitéré à Aklavik, dans les Territoires du Nord-Ouest, le lieu de naissance de Nellie Cournoyea, le timbre présente une photo d'elle prise en 2022 par Peggy Jay. Le pli Premier Jour officiel et l'intérieur du carnet montrent une photo d'elle prise en 1993 par Tessa Macintosh. Le cliché est superposé à une photo prise par Robert Postma à Trout Lake, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le cachet d'oblitération, illustré par Tania Willard, est un renard arctique, l'un des symboles sur les armoiries des Territoires du Nord-Ouest.

À propos de la série de timbres sur les dirigeants autochtones

Lancée en 2022, la série pluriannuelle de timbres consacrée aux dirigeants autochtones souligne les contributions de leaders inuit, métis et des Premières Nations d'aujourd'hui. Ces figures marquantes ont consacré leur vie à la préservation de leurs cultures et à l'amélioration de la qualité de vie des Autochtones au Canada.

Cette année, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, Postes Canada émettra des vignettes en l'honneur de Nellie Cournoyea, de George Manuel et de Thelma Chalifoux.

Deux autres dévoilements de timbres se tiennent cette semaine :

Le 12 juin, le timbre rendant hommage à George Manuel sera lancé à North Vancouver , en Colombie-Britannique.

sera lancé à , en Colombie-Britannique. Le 13 juin, le timbre consacré à Thelma Chalifoux sera lancé à St. Albert , en Alberta .

Les timbres et les articles de collection seront en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays à partir du 21 juin.

