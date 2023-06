LORS DU « BILAN DE LA JEUNESSE » TENU EN PARALLÈLE DE LA SB58, LA PRÉSIDENCE DE LA COP28 SOULIGNE LA NÉCESSITÉ D'AMÉLIORER L'INCLUSION DES JEUNES ET ANNONCE LES 100 JEUNES DÉLÉGUÉS INTERNATIONAUX POUR LE CLIMAT





· En parallèle de la conférence de Bonn sur le changement climatique (SB58), la présidence de la COP28 a organisé le bilan de la jeunesse afin d'évaluer les défis et les possibilités d'améliorer l'inclusion des jeunes dans les négociations sur les questions climatiques

· En prévision de la COP28, la présidence et l'équipe des jeunes champions pour le climat ont annoncé la mise en oeuvre d'un plan d'action visant à améliorer les structures d'engagement des jeunes

· 100 jeunes ont été sélectionnés pour prendre part au programme international des jeunes délégués pour le climat de la COP28, parmi lesquels 74 % représentent les pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement

· Le programme élargit et renforce l'inclusion des jeunes dans le processus climatique multilatéral par le développement des capacités et la participation à des événements climatiques clés

BONN, Allemagne, 11 juin 2023 /PRNewswire/ -- La prochaine présidence de la COP28 a organisé aujourd'hui le premier bilan de la jeunesse lors de la conférence de Bonn sur le changement climatique (SB58). La séance a évalué les possibilités et les défis liés à la participation des jeunes aux négociations et aux processus multilatéraux climatiques.

Le bilan des jeunes, annoncé lors de l'événement, accompagne le premier bilan mondial en évaluant les progrès et les lacunes en matière d'inclusion des jeunes dans le processus de négociation de la CCNUCC. Le premier bilan mondial, qui sera présenté à la COP28, examine les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris. Il constitue un tournant critique dans la lutte contre le changement climatique en apportant une réponse ambitieuse et en fixant les objectifs pour changer de trajectoire.

Le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, président désigné de la COP28 aux Émirats arabes unis ; Simon Stiell, secrétaire exécutif de la CCNUCC ; Shamma Al Mazrui, ministre du Développement communautaire des EAU et jeune championne pour le climat de la COP28 ; Razan Al Mubarak, championne de haut niveau de la COP28 ont participé au bilan de la jeunesse, en compagnie de représentants des parties, des Nations unies et des parties prenantes de la jeunesse.

« La COP28 est déterminée à placer les voix et les ambitions des jeunes au coeur du processus climatique. Grâce au bilan de la jeunesse, nous cernerons les lacunes en matière d'inclusion des jeunes et nous renforcerons nos efforts visant à améliorer l'accès, les capacités et les ressources des jeunes, a déclaré le président désigné de la COP28, le Dr Al Jaber. Parmi les négociateurs de l'équipe de la COP28, près de 70 % ont moins de 35 ans. La présidence de la COP28 et la jeune championne pour le climat se sont engagées à soutenir et à faciliter l'accès des jeunes, en particulier celui de communautés sous-représentées, grâce à des initiatives clés comme le programme international des jeunes délégués pour le climat. »

« Les jeunes doivent faire plus qu'assister à la conférence pour véritablement participer à la CCNUCC. Nous devons nous assurer que toutes les voix sont entendues. Il faut continuer d'appuyer les jeunes tout en leur offrant un meilleur soutien, afin qu'ils puissent non seulement participer et influencer réellement le processus, mais aussi façonner la trajectoire des objectifs et engagements climatiques mondiaux. J'espère que le bilan de la jeunesse nous permettra de mieux comprendre où nous en sommes dans nos efforts pour assurer la participation des jeunes au processus. Nous nous sommes tous engagés à le faire, a déclaré le secrétaire exécutif de la CCNUCC, Simon Stiell.

L'action climatique équitable exige que les jeunes soient entendus, qu'ils aient accès au processus et qu'ils puissent contribuer à la prise de décisions. À l'approche de la COP28, notre vision est claire : chaque COP subséquente doit surpasser l'édition précédente. Le programme international des jeunes délégués pour le climat de la COP28 reconnaît que les jeunes ont un rôle central à jouer dans le succès de la conférence et le progrès climatique, a expliqué Shamma Al Mazrui, jeune championne pour le climat de la COP28. Les jeunes tiennent la clé de notre avenir commun, et leur passion et leur innovation catalysent le changement. Nous sommes déterminés à accroître la participation des jeunes à la présidence de la COP28 et au processus de la COP, en renforçant les plateformes qui font progresser le programme climatique des jeunes, en officialisant leur participation, en relayant et en amplifiant leurs voix, et en les habilitant par le développement des capacités. »

« Le succès repose sur une inclusion authentique. Tout le monde doit participer au processus si nous voulons atteindre nos objectifs, a affirmé Mme Al Mubarak, championne de haut niveau des Nations unies pour la COP28. Nous devons répondre aux besoins de nos jeunes et de nos enfants en mobilisant un soutien autour des solutions dirigées par les jeunes, ainsi qu'en veillant à ce que les acteurs non étatiques et le secteur privé appuient le renforcement des capacités, le développement des compétences et les possibilités d'emplois verts. »

Au cours de la session, des leaders de la jeunesse ont présenté quelques jalons importants liés à l'inclusion des jeunes, notamment la création de YOUNGO, la conférence annuelle de la jeunesse qui précède la COP et les conférences locales de la jeunesse organisées en prélude à la COP, qui ont eu lieu dans 80 pays en 2022. En outre, les conférenciers ont discuté des progrès de la Déclaration mondiale de la jeunesse, une publication annuelle présentant des propositions de politiques de la jeunesse convenues par les organisations mondiales de jeunesse, ainsi que du paragraphe 64 du Pacte climatique de Glasgow (COP26) et des paragraphes 55-57 du Plan de mise en oeuvre de Charm el-Cheikh (COP27).

Lors de l'événement, YOUNGO et les leaders de la jeunesse ont parlé des défis persistants auxquels sont confrontés les jeunes, y compris le manque de ressources et de financement pour les jeunes volontaires, les lacunes en matière d'éducation et le développement des capacités en vue de comprendre les sujets de négociation complexes, l'absence de processus officiels permettant aux jeunes de présenter leurs propositions de politiques aux gouvernements, et un décalage entre les besoins des jeunes dans les espaces de négociation officiels.

La jeunesse a appelé la CCNUCC à réformer la manière dont les jeunes proposent des politiques et à établir un catalogue accessible de contenu de développement des capacités. Sur la base des recommandations formulées lors de l'événement, la prochaine présidence de la COP28 et la jeune championne pour le climat ont convenu de présenter une feuille de route et un plan d'action en prévision de la COP28, dans le but d'améliorer les structures d'engagement des jeunes de la CCNUCC.

Sélection de la première cohorte du programme international des jeunes délégués pour le climat de la COP28

La présidence de la COP28 a également choisi les membres de la première cohorte du programme international des jeunes délégués pour le climat (International YCDP), composée de 100 jeunes délégués représentant les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement, les peuples autochtones et les groupes minoritaires.

Soixante-quatorze pour cent des délégués représentent les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement d'Afrique, d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Asie, d'Océanie, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. La cohorte de délégués comprend 12 représentants de communautés autochtones et 10 représentants de zones de conflit. Cinquante-six déléguées sont des femmes, six sont des personnes déterminées et 72 des 100 délégués n'ont jamais assisté à une séance de la COP.

L'équipe des jeunes champions du climat de la COP28 et YOUNGO supervisent le programme international YCDP. Six jeunes délégués de l'International YCDP et trois délégués du programme des jeunes délégués climatiques des EAU ont participé au SB58 en tant qu'observateurs.

Le programme a été conçu pour fournir une plateforme aux besoins et aux propositions de politiques des jeunes dans la prise de décisions climatiques mondiales, pour renforcer les capacités climatiques, les connaissances et les réseaux entre les jeunes, et pour établir un modèle d'inclusion équitable des jeunes applicable à toutes les futures conférences de la COP.

En prévision de la COP28, les jeunes délégués participeront à des séances de renforcement des capacités, suivront de près le processus de négociation de la CCNUCC tout au long de l'année, recueilleront les commentaires de leurs pays d'origine pour élaborer un plan stratégique relatif à la COP28 axé sur la jeunesse, et assisteront aux principaux événements climatiques.

Pour toute demande de renseignements et d'entrevues des médias, veuillez contacter [email protected] Pour connaître les dernières actualités relatives à la COP28, suivez-nous sur Twitter @COP28_UAE

Notes à l'attention des rédacteurs :

COP28 aux Émirats arabes unis :

· La COP28 aux EAU aura lieu à Expo City Dubai du 30 novembre au 12 décembre 2023. La conférence devrait réunir plus de 70 000 participants, y compris des chefs d'État, des représentants de gouvernements, des dirigeants d'entreprises internationales, des représentants du secteur privé, des universitaires, des experts, des jeunes et des acteurs non étatiques.

· Comme l'exige l'Accord de Paris sur le climat, la COP28 aux EAU présentera le tout premier bilan mondial ? une évaluation complète des progrès réalisés par rapport aux objectifs climatiques.

· Les EAU dirigeront un processus permettant à toutes les parties de s'entendre sur une feuille de route claire pour accélérer les progrès vers une transition énergétique mondiale pragmatique et une approche visant à ne laisser personne de côté pour une action climatique inclusive.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2097185/COP28_UAE.jpg

11 juin 2023 à 06:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :