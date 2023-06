Tezos Foundation d'une part, et l'artiste Misan Harriman d'autre part, dévoilent les premières oeuvres de leur collection d'art permanente





Ce jour, la Tezos Foundation, qui promeut le développement de la blockchain Tezos, et Misan Harriman, photographe et activiste de renommée mondiale, ont annoncé la première présentation de la Collection d'art permanente de Tezos Foundation, qui célèbre les artistes et les créateurs de l'écosystème Tezos. Ces oeuvres seront exposées dans une galerie d'art numérique, qui sera dévoilée le 16 juin sur le site web de la collection, à l'intention du public.

Cette première présentation n'est qu'une fraction de la collection globale de plus de 2 000 oeuvres acquises entre mai 2022 et 2023 grâce à une dotation de 1,2 million de dollars de Tezos Foundation à Misan Harriman. Dirigée par Tezos Foundation et conduite par Misan Harriman, l'initiative reflète la diversité de la communauté de l'art numérique dans l'écosystème Tezos et présente des oeuvres d'artistes issus des cinq continents et de plus de deux douzaines de nationalités.

Les oeuvres de la première galerie en ligne sont réparties en trois salles ? Who We Are, What We Become et Tracks of Existence ? qui mettent en lumière des thèmes importants liés à l'identité numérique, qui ont émergé des recherches menées sur l'ensemble de la collection au début de l'année. Les oeuvres illustrent les thèmes de la solitude et de la transcendance, chaque pièce reflétant la culture, l'environnement et les expériences individuelles des artistes, explorant trois niveaux entrelacés d'identité numérique créative.

« Ce fut un très grand honneur d'être le conservateur de la collection permanente d'oeuvres d'art de Tezos Foundation », a déclaré M. Harriman. « En ce qui me concerne, j'ai voulu voir à quel point la réserve de talents pouvait être inclusive dans une collection comme celle-ci, et j'ai été sans cesse émerveillé par le large éventail de récits que j'ai vus à travers tous les médiums dans l'Espace d'art contemporain. La particularité de cette collection permanente réside dans le fait que nous avons des artistes iraniens, argentins et indiens qui, je pense, n'auraient jamais été vus et qui savent maintenant que leur histoire, leur point de vue en tant que créateurs, est important. Planter ces graines à l'échelle à laquelle nous l'avons fait est une réalisation extraordinaire et, pour moi, montre au monde ce que la technologie blockchain, lorsqu'elle est associée à l'intentionnalité et à l'objectif, peut faire pour changer réellement la vie des gens dans un monde sans frontières. »

La finalisation de ce premier chapitre de la collection permanente d'art de Tezos Foundation permet d'adopter de nouvelles perspectives sur la combinaison expansive d'oeuvres d'art numériques. De la poésie à la photographie en passant par l'art génératif et la sculpture numérique, la collection permet aux spectateurs d'interpréter de nouveaux thèmes à une échelle plus globale et inclusive que la plupart des autres collections traditionnelles à travers le monde.

« Tezos Foundation a toujours eu un engagement profond envers sa communauté et pour élever les artistes qui veulent partager leur travail avec le monde », a déclaré Arthur Breitman, cofondateur de Tezos. « L'expertise et la créativité de Misan Harriman nous ont permis d'honorer leur art dans un format inédit, et nous sommes ravis de partager ces pièces avec le public. »

Créateurs exposés pour la première fois dans la collection d'art permanente de Tezos Foundation

