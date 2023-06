/R E P R I S E -- Invitation aux médias - État de situation sur les feux de forêt/

Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, prendra part à la manifestation en soutien au peuple iranien organisée par le Collectif Femme Vie Liberté de Montréal et Amnistie...

Environ 5 000 membres de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ-QPAT) se rendront à l'Assemblée nationale du Québec pour réclamer un allégement de leur tâche....