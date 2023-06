BLUETTI annonce le lancement d'une nouvelle solution d'alimentation mobile dotée d'une capacité extensible : AC60 et B80





TORONTO, 9 juin 2023 /CNW/ - BLUETTI , chef de file du secteur du stockage d'énergie propre, lancera son nouveau AC60 et B80 , le plus petit générateur solaire doté d'une capacité d'extension, le 20 juin, à 19 h (HAP).

Qu'est-ce que le AC60 de BLUETTI?

Le AC60 est un générateur solaire compact et puissant doté d'un onduleur de 600 W et d'une batterie au lithium-fer-phosphate de 403 Wh. Il est homologué IP65 pour sa résistance à l'eau et à la poussière, ce qui en fait un outil idéal pour les activités de plein air. Le générateur solaire AC60 peut être rechargé de quatre façons : adaptateur, voiture, énergie solaire et génératrice. Le chargeur turbo de 600 W permet de charger le AC60 de 0 % à 80 % en seulement 40 minutes. L'appareil fonctionne plutôt silencieusement (45 dB), un bruit à peine audible dans les espaces clos comme une chambre ou une tente.

Doté de 7 prises distinctes, le générateur solaire AC60 peut alimenter simultanément différents appareils. Modèle à la fine pointe de la technologie et convivial, il est équipé d'un écran couleur intuitif ACL qui affiche l'état de la batterie et d'autres renseignements utiles. De plus, il prend en charge la commande à distance et en temps réel au moyen de l'application BLUETTI sur les téléphones intelligents.

Qu'est-ce que la batterie d'extension B80?

Pour compléter le AC60, la batterie B80 de BLUETTI utilise les mêmes cellules LFP fiables qui fournissent plus de 3 000 cycles. Deux batteries B80 d'une puissance de 806 Wh chacune peuvent accroître la capacité du modèle AC60 jusqu'à un maximum de 2 015 Wh. La batterie B80 peut également fonctionner comme une source autonome de puissance en courant continu avec trois ports : USB-A, USB-C et prise de voiture. Elle peut également se recharger par elle-même avec ses ports d'entrée ou lorsqu'elle est connectée au AC60.

Aussi fiable et sûre que le AC60 , la batterie B80 fait appel à un système de gestion de batterie de pointe qui garantit une efficacité maximale et prévient la surtension, la surchauffe, les courts-circuits, etc. La batterie B80, qui a une cote de protection IP65, fonctionne à l'intérieur comme à l'extérieur. Et elle est assortie d'une garantie de 6 ans qui offre une plus grande tranquillité d'esprit pour une utilisation sans tracas.

Disponibilité et prix

Le AC60 et B80 sera en vente sur le site Web officiel de BLUETTI et sur Amazon dès le 20 juin. Le prix de départ n'est toujours pas connu.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI est déterminée à promouvoir des solutions de développement durable et d'énergie verte. En offrant des solutions écologiques d'accumulation d'énergie pour un usage intérieur et extérieur, BLUETTI vise à offrir des expériences exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l'énergie durable a permis à BLUETTI d'étendre son rayonnement à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients dans le monde.

