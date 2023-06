Un changement d'habitudes au moment de laver la vaisselle peut contribuer à réduire de plus de 3,5 millions de tonnes les émissions de CO2 en Europe





Fairy est reconnue de longue date comme une marque créatrice de valeur pour les familles Européennes. Les innovation de Fairy permettront de perpétrer cette proposition de valeur de la catégorie, en permettant aux familles de réaliser des économies d'énergie, de réduire ainsi leurs factures d'énergie à la maison et, surtout, de les aider à réduire leur empreinte carbone lorsqu'ils lavent leur vaisselle. Une vision qui a pour potentiel de réduire l'empreinte carbone liée au lavage de la vaisselle jusqu'à 60 % (Vaisselle à la main) et 33 %** (Lave-vaisselle) par an.

Le programme d'innovation de la marque Fairy et le rôle central du développement durable font écho aux dernières conclusions des résultats d'analyse du cycle de vie présentés aujourd'hui. Ces résultats de recherche ont été vérifiés par des tiers indépendants afin d'établir l'impact environnemental tout au long du cycle de vie des produits Fairy, pour le lavage à la main et en lave-vaisselle.

Les résultats ont révélé que la majorité de l'empreinte carbone liée au lavage de la vaisselle - aussi bien à la main qu'au lave-vaisselle - est liée au chauffage de l'eau et à l'énergie supplémentaire nécessaire pour réaliser un cycle automatique en lave-vaisselle. En moyenne, ces processus peuvent être à l'origine de jusqu'à 93 % de l'empreinte carbone lors du lavage de la vaisselle à la main et jusqu'à 72 % de l'empreinte carbone lorsque le lave-vaisselle** est utilisé.

Fort de ce constat, Fairy invite les consommateurs à laver leur vaisselle avec de l'eau moins chaude et à passer d'un cycle normal à un cycle court lorsqu'ils utilisent le lave-vaisselle. Les toutes dernières formules des produits Fairy sont conçues avec un système de nettoyage à activation rapide pour une action plus performante en cycles courts ainsi qu'une action plus rapide lors du lavage à la main, et ce même avec des températures d'eau plus froides. Cela permet ainsi de contribuer à réduire l'empreinte carbone liée au lavage de la vaisselle grâce à une réduction de l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau. Les produits Fairy sont développés pour offrir une propreté éclatante même dans ces conditions de lavage difficiles. Des campagnes visent ainsi à démontrer le pouvoir nettoyant constant de Fairy, afin d'encourager l'adoption de pratiques de lavage plus durables pour la vaisselle, qui permettent également aux consommateurs de réaliser des économies.

Oya Ongor, Senior Vice President, Home Care Brands chez Procter & Gamble pour l'Europe, a déclaré : « Comme nous fournissons des produits essentiels aux foyers dans toute l'Europe, nous savons que nous avons une responsabilité pour accompagner les familles. Nos recherches continuent de montrer qu'elles ont besoin d'un produit sur lequel pouvoir compter. Si ce dernier ne leur donne pas satisfaction dans des conditions d'utilisation durables, ils reviendront à leurs pratiques habituelles, qu'ils savent leur donneront un résultat efficace. En effet, ils ont trop souvent été déçus par des performances médiocres. C'est pourquoi nous concevons des produits qui visent à aider les consommateurs à économiser de l'énergie, tout en offrant des résultats de lavage exceptionnels tout en répondant à des exigences d'efficacité énergétique élevées.

Notre programme de développement durable ne s'arrête bien entendu pas là. Nous continuons également d'innover en matière d'emballage, de fabrication, de production et au sein de nos chaînes d'approvisionnement. Cela s'inscrit dans le cadre de nos efforts visant à évaluer et à améliorer notre empreinte carbone tout au long du cycle de vie du produit, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable de P&G à l'horizon 2030. Chez Fairy, nous sommes fiers de travailler avec des partenaires spécialisés externes pour soutenir notre vision, comme par exemple notre partenariat avec Energy Saving Trust pour vérifier le potentiel d'économie d'énergie liée au changement d'habitudes de lavage de la vaisselle au Royaume-Uni. »

Fairy commercialise uniquement des produits capsules pour lave-vaisselle en France. Fairy est commercialisée sous la marque Dreft en Belgique et au Pays-Bas.

**basé sur une répartition simplifiée de l'analyse du cycle de vie (certifiée ISO) réalisée en 2023 dans 10 pays européens sélectionnés. Réduction de l'empreinte carbone réalisée en passant à une température de 23°C pour le lavage à la main.

Répartition simplifiée de l'analyse du cycle de vie (certifiée ISO) dans 10 pays d'Europe et du Moyen-Orient réalisée en 2023. Excluant le pré-rinçage. Un cycle court est défini comme inférieur ou égal à 55 minutes. Réduction de l'empreinte carbone en passant d'un cycle automatique/normal à un cycle court.

***Répartition simplifiée de l'analyse du cycle de vie (certifiée ISO) basée sur 6 pays européens sélectionnés et réalisée 2023. Excluant le pré-rinçage.

Energy Saving Trust est une organisation indépendante qui oeuvre à répondre à l'urgence climatique. Organisation respectée et digne de confiance en matière d'efficacité énergétique et de solutions d'énergie « propre », elle travaille à la création d'un système énergétique intelligent, décarboné et décentralisé. www.energysavingtrust.org.uk

P&G améliore la vie des consommateurs à travers le monde grâce à un portefeuille de marques de qualité qui ont su gagner la confiance des consommateurs parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté de P&G regroupe des activités dans environ 70 pays. Veuillez visiter https://www.pg.com pour connaître les dernières actualités ou obtenir des informations sur P&G et ses marques. Pour d'autres actualités au sujet de P&G, retrouvez-nous sur https://www.pg.com/news.

