LE PREMIER PAVILLON TURC DE FINTECH SERA PRÉSENT AU SALON MONEY 20/20





AMSTERDAM, 9 juin 2023 /PRNewswire/ -- L'Association turque des institutions de paiement et de monnaie électronique (TÖDEB) et ses huit membres ont établi le tout premier pavillon turc au salon Money 20/20, Amsterdam, l'une des foires les plus prestigieuses du monde de la fintech.

Lors du salon Money 20/20 - Amsterdam, l'un des salons les plus prestigieux du monde de la fintech qui accueille des dirigeants et des investisseurs de haut niveau du monde entier, le pavillon établi par l'Association turque des institutions de paiement et de monnaie électronique (TÖDEB) et ses huit membres, ainsi que la participation de nombreuses institutions financières de Turquie, ont fait l'objet d'une attention particulière.

Considéré comme l'un des salons les plus prestigieux du monde de la fintech, ce salon a permis à PayTR Electronic Money and Payment Services Inc, H?zl?para Payment Services and Electronic Money Inc, Klon Payment Institution Inc, Moka Payment and Electronic Money Institution Inc, Ödeal Payment Institution Inc, Paragram Payment Institution Inc, Pay Fix Electronic Money and Payment Services Inc, et Sipay Electronic Money and Payment Services Inc de se réunir sous la direction de TÖDEB et d'établir le premier pavillon turc.

Les membres de TÖDEB ont également rendu visite à A?k?n PEKEL, conseiller commercial adjoint de l'ambassade de la République de Turquie à La Haye, et à Selçuk ÜNAL, ambassadeur de la République de Turquie à La Haye.

S'exprimant à l'occasion de cette foire très médiatisée, considérée comme l'événement le plus prestigieux du monde de la fintech, Ufuk Bilgetekin, président du conseil d'administration de TÖDEB, s'est dit satisfait de l'intérêt suscité par le pavillon. Il a déclaré : « Nous poursuivrons sans relâche nos efforts pour renforcer les entreprises turques de fintech à l'échelle internationale. »

Erkan Kork, PDG de Payfix et l'un des membres participants, a souligné qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que la Turquie devienne un pôle de la fintech. Il a commenté : « Sous la direction du président Recep Tayyip Erdo?an, la Turquie se trouve à l'aube d'une opportunité historique. »

À propos de TÖDEB :

L'Association turque des institutions de paiement et de monnaie électronique (TÖDEB) a été créée en 2020 conformément aux dispositions de la loi sur les systèmes de paiement et de règlement des titres, les services de paiement et les institutions de monnaie électronique. TÖDEB, qui est une organisation professionnelle dotée de la personnalité juridique et du statut d'institution publique, compte au total 75 membres en 2023, dont 29 établissements de paiement et 46 établissements de monnaie électronique. Le siège de l'association est situé à Istanbul.

https://todeb.org.tr/en/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2097322/Turkish_pavilion.jpg

9 juin 2023 à 10:12

