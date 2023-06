Investissements pour le soutien psychosocial aux personnes proches aidantes : Un geste nécessaire pour le Réseau Avant de Craquer





QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Au Québec, les organismes communautaires accompagnent et soutiennent au quotidien des milliers de personnes proches aidantes avec du soutien psychosocial. Les demandes augmentent et l'aide offerte doit répondre aux besoins des personnes proches aidantes, c'est le message lancé par le Réseau Avant de Craquer à la suite de l'annonce d'un investissement de 6 millions de dollars du gouvernement du Québec dans les organismes communautaires.

Le Réseau Avant de Craquer accueille très favorablement l'annonce par la ministre des Aînés et ministre déléguée à la Santé, madame Sonia Bélanger, et le ministre responsable des Services Sociaux, monsieur Lionel Carmant, d'ajouter du financement aux organismes communautaires afin qu'ils puissent augmenter leur capacité à offrir des services aux personnes proches aidantes, notamment en santé mentale. Les personnes proches aidantes en santé mentale ont besoin d'aide et de soutien pour assumer leur rôle, tout en conservant leur équilibre.

Rappelons que les personnes proches aidantes sont aux premières loges pour soutenir les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale. Ce financement additionnel permettra aux associations de proches en santé mentale d'offrir des services à des milliers de personnes proches aidantes, tout en développant de nouveaux services, que ce soit :

aux proches éloignés des points de services dans les régions

aux proches de communautés ethnoculturelles

par des « pairs-aidants famille » qui partageront leur vécu aux proches et leur donneront de l'espoir

Le Réseau Avant de Craquer, qui regroupe 51 associations de familles en santé mentale au Québec, offre sa collaboration à la ministre Bélanger et au ministre Carmant pour soutenir la mise en oeuvre de cette mesure.

« Les organismes communautaires font la différence sur le terrain pour soutenir les personnes proches aidantes. Trop peu d'entre elles reçoivent du soutien psychosocial en proportion des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale. La ministre Sonia Bélanger et le ministre Lionel Carmant posent un geste nécessaire en soutenant l'ajout de services offerts dans la communauté. Les associations membres du Réseau Avant de Craquer collaboreront à la mise en place de cette mesure tant attendue. Plus de personnes proches aidantes seront soutenues et pourront assumer leur rôle, tout en préservant leur propre santé », a déclaré monsieur René Cloutier, directeur général du Réseau Avant de Craquer.

À propos du Réseau Avant de Craquer

Actif depuis 1985, le Réseau Avant de Craquer regroupe 51 associations dans toutes les régions du Québec. Leur mission est d'offrir un soutien psychosocial aux proches des personnes ayant un problème de santé mentale, en offrant gratuitement les services suivants : informations, groupes d'entraide, soutien professionnel, accompagnement, formations et mesures de répit. Fort de son expertise unique au Québec, le Réseau Avant de Craquer demeure le seul regroupement québécois exclusivement destiné aux familles et à l'entourage en santé mentale. Ses associations membres soutiennent plus de 20 000 proches annuellement.

9 juin 2023

