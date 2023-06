ELEVAI LABS POURSUIT SON EXPANSION INTERNATIONALE AVEC CENTRAL CIRCLE COMPANY AU KOWEÏT





La gamme brevetée de soins de la peau à base d'exosomes est maintenant disponible dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord

NEWPORT BEACH, Californie, le 8 juin 2023 /CNW/ -- ELEVAI Labs, Inc , une entreprise de biotechnologie esthétique médicale axée sur les soins de la peau pour le marché des médecins, est fière d'annoncer son partenariat international exclusif avec Central Circle Company W.L.L au Koweït, où le marché de la beauté devrait croître à un taux annuel de 9,06 %. Ce partenariat stratégique marque la croissance d'ELEVAI Labs sur le marché « MENA » (Moyen-Orient-Afrique du Nord), élargissant la portée internationale de ses produits de soins cosmétiques à base d'exosomes.

Central Circle Company W.L.L, est reconnue comme une entreprise de soins de santé de premier plan au Koweït, avec une solide réputation de fournisseur d'équipement et de solutions médicaux de premier plan. Grâce à ce partenariat stratégique, Central Circle Company W.L.L aura l'occasion de distribuer les produits novateurs de soins de la peau à base d'exosomes d'ELEVAI Labs. Les formules novatrices d'ELEVAI sont conçues pour imiter les mécanismes naturels de guérison de la peau qui réduisent l'apparence du vieillissement extérieur en raison de l'exposition à des facteurs de stress environnementaux quotidiens comme la pollution et le rayonnement UVA/UVB. Central Circle Company W.L.L répond à la demande croissante de produits de haute qualité en proposant les solutions de soins de la peau avancées d'ELEVAI au Koweït.

« Central Circle Company est l'une des entreprises de soins de santé les plus importantes et les mieux établies au Koweït depuis 1979 », a déclaré Mohammad Al-Jafar, chef de la direction de Central Circle Company W.L.L. « Depuis plus de quatre décennies, nous avons constamment accru nos activités grâce à des relations commerciales de longue date et au développement de nouveaux clients solides et de partenariats avec nos principales entreprises valorisées. Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec l'estimée ELEVAI Labs, qui, j'en suis sûr, constituera une relation très fructueuse et bénéfique pour nos deux entreprises. Je me réjouis à la perspective de notre grande collaboration! »

ELEVAI Labs se réjouit tout autant de l'établissement de liens solides avec Central Circle Company et des possibilités qu'offre cette expansion dans la région MENA. « Nous sommes honorés et nous nous réjouissons à la perspective d'une relation de travail durable et mutuellement bénéfique avec Central Circle Company », a expliqué Chris Kraneiss, directeur commercial d'ELEVAI Labs. « Il s'agit de la première étape vers l'expansion sur le marché de la région MENA, et de nombreux autres suivront. Nous croyons qu'ELEVAI connaîtra une croissance significative dans ce marché particulier et nous nous réjouissons à la perspective de notre nouveau partenariat. »

À propos d'ELEVAI Labs :

ELEVAI Labs, Inc. est une société de biotechnologie qui développe des applications de soins régénérateurs de la peau de pointe pour le marché des médecins. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine des soins esthétiques médicaux en combinant des applications scientifiques de pointe et grand public de nouvelle génération. ELEVAI Labs développe des produits topiques de soins esthétiques de la peau pour le marché des médecins, en mettant l'accent sur l'exploitation de la technologie exclusive des exosomes de cellules souches. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.elevaiskincare.com .

À propos de Central Circle Company W.L.L :

Central Circle a été créé en 1979 par M. Hisham Al Issa et ses associés. Central Circle a été créé pour fournir de l'équipement médical et des solutions clés en main. L'entreprise est devenue la deuxième société médicale en importance au Koweït en termes de revenus. En mars 2014, l'entreprise a connu un changement excitant lorsqu'elle a été entièrement acquise par un nouveau propriétaire, M. Ziad Y. Alalyan.

