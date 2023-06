Edwards Lifesciences cherche à améliorer la sécurité et les résultats des patients : le registre EU-HYPROTECT montre une réduction de la durée de l'hypotension pendant une intervention chirurgicale grâce au logiciel HPI d'Acumen





Edwards Lifesciences annonce aujourd'hui les résultats du registre EU-HYPROTECT indiquant que l'utilisation du logiciel Acumen HPI peut contribuer à réduire la durée et la gravité de l'hypotension peropératoire chez les patients subissant une chirurgie non cardiaque.

EU-HYPROTECT est un registre d'observation prospectif multicentrique européen dont l'analyse finale comprend 702 patients programmés pour une chirurgie non cardiaque lourde et non urgente dans 12 centres médicaux de 5 pays (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni). Il s'agit du premier registre multicentrique impliquant une technologie de surveillance prédictive, établissant une large base de données collectées de manière prospective sur la gestion de l'hypotension chez les patients devant subir une chirurgie non cardiaque. Tous les patients ont bénéficié d'une surveillance intra-artérielle de la pression artérielle à l'aide d'un cathéter artériel et du logiciel peropératoire Acumen HPI.

La durée et la gravité de l'hypotension peropératoire sont associées à des complications postopératoires. Le principal critère d'évaluation de ce registre portait donc sur l'hypotension peropératoire quantifiée à l'aide de la pression artérielle moyenne (PAM) moyenne pondérée dans le temps < 65 mmHg. Les critères d'évaluation secondaires comprenaient la proportion de patients présentant au moins un épisode ? 1-min d'une PAM < 65 mmHg, et le nombre d'épisodes ? 1-min d'une PAM < 65 mmHg.

Entre septembre 2021 et mai 2022, 749 patients ont été inscrits sur le registre et 702 ont été compris dans l'analyse finale. La PAM moyenne pondérée dans le temps < 65 mmHg était de 0,03 (0,00, 0,20) mmHg. 285 patients (41 %) n'ont pas eu d'épisode ? 1 minute de PAM < 65 mmHg ; 417 patients (59 %) en ont eu au moins un. Le nombre médian d'épisodes ? 1-min de PAM < 65 mmHg était de 1 (0, 3).

En outre, bien que l'étude n'ait pas été habilitée pour ce résultat, l'incidence des lésions rénales aiguës se situait dans le bas de l'échelle de ce qui a été rapporté chez les patients subissant une intervention chirurgicale lourde non cardiaque.

En Europe, sur les 2,5 millions de patients qui subissent chaque année une intervention chirurgicale à haut risque, un sur quatre présente des complications postopératoires sévères1,2. Tout au long du parcours du patient à l'hôpital, les anesthésistes et les intensivistes doivent analyser d'énormes quantités de données afin de prendre des décisions vitales pour leurs patients. La chute critique de la pression artérielle, plus connue sous le nom d'hypotension, en est un exemple. L'hypotension peropératoire est fréquente chez les patients qui subissent une intervention chirurgicale non cardiaque sous anesthésie générale3. L'hypotension peropératoire est associée à une augmentation de la mortalité et à des complications postopératoires sévères (lésions myocardiques, lésions rénales aiguës).(4-8).

Ces complications postopératoires représentent un impact financier important sur les systèmes de santé, car elles sont liées à des réhospitalisations et à une augmentation de la morbidité.9

« Éviter l'hypotension peropératoire est une tâche complexe pour les anesthésistes. Le traitement actuel de l'hypotension est surtout réactif et n'est parfois mis en oeuvre que lorsque la pression artérielle est déjà tombée en dessous du seuil critique », explique le Pr Bernd Saugel (Hambourg, Allemagne).

Edwards Lifesciences a développé le logiciel Acumen HPI, qui fournit aux médecins des informations sur la probabilité qu'un patient fasse un épisode d'hypotension. Basé sur un algorithme qui calcule les données de la surveillance hémodynamique dans la gestion périopératoire, ce logiciel s'appuie sur l'analyse prédictive pour alerter les médecins des chutes de tension potentielles avant qu'elles ne surviennent.

« La surveillance hémodynamique prédictive peut être une approche prometteuse pour aider les médecins à mieux gérer l'hypotension. Il est intéressant d'étudier les innovations qui permettent aux médecins de prendre des décisions cliniques susceptibles d'améliorer la qualité des soins », signale le Pr Bernd Saugel (Hambourg, Allemagne).

« Les conséquences de la pandémie de COVID-19 ont considérablement accéléré le besoin de solutions qui améliorent la sécurité et les résultats des patients, réduisent la durée d'hospitalisation et augmentent l'efficacité des hôpitaux. Les résultats du registre EU-HYPROTECT sont prometteurs et montrent la nécessité de mieux surveiller l'hypotension dans le parcours périopératoire. L'amélioration de la sécurité et des résultats des patients est notre objectif ultime et nous pensons que l'utilisation de la surveillance prédictive peut aider à l'atteindre » explique le Pr Thomas Scheeren, Senior Director Medical Affairs EMEACLA chez Edwards Lifesciences.

Les résultats complets du registre EU-HYPROTECT ont été publiés dans le British Journal of Anaesthesia et peuvent être consultés à l'adresse suivante https://www.bjaopen.org/article/S2772-6096(23)00019-9/fulltext

À propos d'Edwards Lifesciences

Edwards Lifesciences est le leader mondial des innovations orientées patient pour les maladies cardiaques structurelles et la surveillance des soins intensifs. La passion qui nous anime envers les patients nous pousse à améliorer la qualité de vie grâce à des partenariats avec les médecins et les parties prenantes du secteur de la santé dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site à l'adresse suivante www.Edwards.com et nous suivre sur Twitter à l'adresse @EdwardsLifesci.

Edwards, Edwards Lifesciences, le logo E stylisé, Acumen, Acumen HPI, HPI et Hypotension Prediction Index sont des marques commerciales d'Edwards Lifesciences Corporation et de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Cette déclaration est faite au nom d'Edwards Lifesciences Corporation et de ses filiales.

