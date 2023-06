Mary Kay célébre la Semaine de l'Océan en réaffirmant son partenariat avec The Nature Conservancy





Mary Kay célébre la Semaine de l'Océan en réaffirmant son partenariat de quelques décennies avec The Nature Conservancy (TNC) au soutien de la conservation des océans et de la protection des récifs de corail. Les récifs de corail, souvent appelés la forêt tropicale de la mer, couvrent moins de 1% de la superficie du monde, mais soutiennent 25% de toute la vie marine et plus d'un milliard de personnes.

En raison du fait que les stratégies traditionnelles de conservation du récif n'ont pas été assez pour lutter contre la perte des récifs coralliens à travers le globe, Mary Kay, signataire des Principes généraux concis de l'ONU sur l'océan durable, soutient les experts de TNC, Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) et de l'Université de Stanford, dans leur effort conjoint pour découvrir les secrets des "super récifs" ? une communauté corallienne diversifiée dans un système de récifs de plus en plus résistant ou résilient aux vagues de chaleur nuisibles ? en s'efforçant de prédire, prouver et protéger les récifs de corail fragiles.

Le soutien continu de Mary Kay des programmes TNC Global Oceans et Super Reefs permet aux chercheurs d'évaluer l'état de santé du récif, d'identifier les emplacements des potentiels super récifs et de discuter les opportunités d'améliorer localement la gestion des récifs. Ces informations vous aideront et vous guideront dans vos efforts de conservation et restauration. Les zones d'intérêt courantes pour les super récifs comprennent Hawaii, Palau, Indonésie, les Îles Marshall, les Bahamas, la République Dominicaine et Bélize.

"Comme toutes les rivières et les affluents, la plupart des choses positives dans notre monde pointent vers les océans," a déclaré Deborah Gibbins, Directrice des opérations chez Mary Kay Inc. "Mary Kay travaille avec des partenaires comme The Nature Conservancy pour protéger les ressources les plus précieuses de la planète. L'eau propre et saine n'est essentielle uniquement pour nos entreprises, mais aussi pour la vie en général".

"TNC s'est engagé à conserver 4 milliards d'hectares d'océan jusqu'en 2030, et nous sommes reconnaissants au soutien de Mary Kay pour la réalisation d'un objectif si important. Les partenariats solides avec les gouvernements, les organisations sans but lucratif, les sociétés et les communautés locales sont essentielles à notre succès," a déclaré Dr. Lizzie Mcleod, directrice globale des océans chez TNC.

Cette année, Mary Kay continuera également son soutien pour les Coastal Wetlands au Texas, l'État d'origine de la marque de beauté. En 2023, TNC continuera de travailler pour atteindre les objectifs de son projet sur trois années :

identifier les zones humides prioritaires en vue de leur protection et restauration à travers plus de 27 000 kilomètres de côte le long du Golfe du Mexique,

élaborer un Plan d'action pour la conservation et la restauration côtières pour les trois écosystèmes du Texas au carbone bleu ? mangroves, marais salé et prairie sous-marine ? y compris la cartographie des zones susceptibles de s'inonder dans l'avenir, à cause des changements climatiques,

évaluer la faisabilité des marchés de carbone bleu pour soutenir les besoins à long terme de gestion des zones humides au Texas et

identifier un site dynamique de zone humide côtière qui peut être désigné "laboratoire vivant" pour partager des techniques de conservation, explorer les compensations du carbone bleu et souligner l'importance des ces écosystèmes importants.

En 1990, Mary Kay et TNC ont annoncé leur partenariat. Les efforts de conservation de Mary Kay ont commencé près de la maison, en se concentrant sur la protection et la conservation des ressources naturelles du Texas. Pendant les 33 dernières années, le soutien de Mary Kay s'est matérialisé dans des centaines de projets en partenariat avec TNC, y compris des travaux en océan ou pour la restauration des récifs de corail à travers le globe. Par son partenariat avec TNC, Mary Kay a également encouragé le leadership féminin dans la conservation marine pour soutenir des programmes qui renforcent l'égalité entre les sexes lors des travaux de conservation.

À propos de Mary Kay

À l'époque. Maintenant. Toujours. Parmi les premiers à briser le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa marque de beauté de rêve au Texas en 1963 avec un seul objectif : enrichir les vies des femmes. Ce rêve s'est matérialisé en devenant une société globale avec des millions d'agents indépendants de vente en plus de 35 pays. Pendant 60 années, l'opportunité de Mary Kay a permis aux femmes de définir leurs propres avenirs, à travers l'éducation, le mentorat, la promotion et l'innovation. Mary Kay s'est dédiée à investir dans la science derrière la beauté et à produire des produits de pointe de soins de la peau, de maquillage, de suppléments nutritionnels et de parfums. Mary Kay croit dans la préservation de notre planète pour les générations futures, la protection des femmes affectées par le cancer et les abus domestiques et l'encouragement des jeunes à poursuivre leurs rêves. Apprenez davantage sur marykayglobal.com, nous sommes sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ou suivez-nous sur Twitter.

A propos de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy est une organisation globale de conservation dédiée à la préservation des terres et eaux dont dépend toute vie. Guidés par la science, nous créons sur place des solutions innovantes aux défis les plus durs de l'humanité, afin que la nature et les personnes puissent bien vivre ensemble. Nous parlons des changements climatiques, de la conservation des terres, des eaux et des océans sur une échelle inégalée, en fournissant de la nourriture et de l'eau de manière durable et aider à rendre nos villes plus durables. Actifs dans 76 pays et territoires ? 37 par des travaux directs de conservation et 39 à travers des partenaires ? nous utilisons une approche collaborative qui engage les communautés et les gouvernements locaux, le secteur privé et d'autres partenaires. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur www.nature.org ou suivez @nature_press sur Twitter.

