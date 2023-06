Le groupe WestJet annonce la nomination de Michael (Mike) Scott au poste de vice-président directeur et chef des finances





CALGARY, AB, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le Groupe WestJet a annoncé aujourd'hui que Michael (Mike) Scott occupera le poste de vice-président directeur et chef des finances de Groupe WestJet. Ce spécialiste chevronné de l'industrie de l'aviation depuis 30 ans fera partie de l'équipe de direction de la compagnie à compter du 13 juin 2023.

Au cours de sa longue carrière à StandardAero, M. Scott a occupé les fonctions de chef des finances et de trésorier pendant plus de 13 ans. Il y a dirigé une croissance phénoménale affichant des augmentations de revenus de plus de 300 % et une augmentation de la rentabilité de 400 % grâce à une combinaison de croissance organique, de gestion des coûts et de fusions et acquisitions (FA) synergiques. Auparavant, il a occupé différents postes de niveau supérieur au sein de l'organisation. De plus, tout au long de son mandat à titre de chef des finances, Mike a collaboré avec succès avec trois promoteurs de capital-investissement.

« Mike possède une vaste expérience en leadership financier et met à contribution un bilan remarquable pour notre organisation », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du Groupe WestJet. « Un an s'est écoulé depuis la mise en oeuvre de la stratégie du Groupe WestJet visant à retrouver nos lettres de noblesse sur le plan de la rentabilité, alors que nous revenons à nos principes fondamentaux des bas tarifs, c'est-à-dire des services de transport sûrs, fiables et abordables pour les Canadiens. Nous sommes ravis d'accueillir Mike en cette période charnière pour l'entreprise, alors que nous poursuivons le prochain chapitre stimulant de croissance au sein du Groupe WestJet. »

S'appuyant sur son expertise de la gestion d'actifs et de capital, des relations avec les investisseurs et de la réalisation de fusions-acquisitions, Mike Scott supervisera tout ce qui concerne la gestion financière du Groupe WestJet. Cela comprend les équipes responsables de la comptabilité et des rapports financiers, de la planification et de l'analyse, de la trésorerie, de la fiscalité, de l'approvisionnement, de la chaîne d'approvisionnement, des affaires immobilières et des services de paiement.

« La réputation de longue date du Groupe WestJet en tant que chef de file des compagnies aériennes à bas prix desservant le marché des vacanciers et son nouvel objectif stratégique de retour aux sources ne sont que quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles je suis ravi de me joindre à cette histoire de réussite de l'aviation canadienne », a déclaré Mike Scott. « Grâce à sa position exceptionnelle en tant que principal transporteur pour les vacances et compagnie aérienne locale de l'Ouest canadien, le Groupe WestJet est dans une position unique pour faire croître son entreprise et offrir aux Canadiens un transport aérien plus accessible que jamais. »

Originaire de Winnipeg, Mike Scott détient le titre de comptable professionnel agréé (CPA, CMA). Il est également un Fellow des comptables professionnels agréés (FCPA, FCMA) et a siégé récemment au conseil d'administration de la Manitoba Aerospace Association.

Jenn Bue, qui occupait le poste de cheffe des finances par intérim du Groupe WestJet depuis cinq mois, occupera maintenant le poste de vice-présidente principale, Finances, et d'adjointe au chef des finances. Elle relèvera directement de Mike.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 27 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations; au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 110 destinations dans 24 pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

8 juin 2023 à 14:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :