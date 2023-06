Maximiser son impact sur un monde en mouvement - La CSF prépare ses membres face à l'évolution de l'industrie





MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) tenait, plus tôt aujourd'hui, la quatrième édition de son grand rendez-vous annuel de formation, le ProLab. Sous le thème « Un monde en mouvement », l'événement portait sur les changements à venir au sein de l'industrie des services financiers et l'impact concret du rôle-conseil des membres de la Chambre sur leurs clients et la société. Plus de 400 conseillers étaient ainsi réunis à Montréal pour échanger et parfaire leurs connaissances, tant en matière d'investissement responsable, d'éthique et de leadership.

« S'adapter rapidement et maintenir les meilleures pratiques dans une industrie en profonde mutation est un défi de taille, surtout lorsqu'on sait que l'industrie des services financiers sera l'une des plus touchées par les changements climatiques et technologiques. La Chambre comprend bien les enjeux à venir et cherche à s'assurer que ses membres ont les outils nécessaires pour respecter les plus hauts standards professionnels dans un contexte changeant, où la protection du public doit continuer d'être assurée », a déclaré Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF.

La tenue d'un événement de formation annuel d'envergure, comme le ProLab, est l'une des nombreuses façons dont la Chambre soutient le professionnalisme de ses membres.

Des formations de haut niveau

La première partie de l'événement était consacrée à l'impact des conseillers en services financiers sur leurs clients, la société et le monde. Trois conférenciers de premier plan, soit Laure Waridel, Ph. D., écosociologue et cofondatrice d'Équiterre, Éric Salobir, président de la Human Technology Foundation, et Robert Dutton, professeur associé, HEC Montréal, ont abordé le lien entre différentes facettes du travail des membres de la Chambre et leur propre expertise. De l'énorme impact des changements climatiques sur l'industrie financière, à l'importance de placer l'humain au centre des développements technologiques, aux savoir-être et au savoir-devenir nécessaires à la réussite des leaders de demain, ils ont su inspirer les participants face aux changements de paradigmes qui s'annoncent.

En seconde partie, une table ronde sur le transfert de clientèle, animée par la journaliste Isabelle Maréchal, a révélé que parmi les conseillers présents, environ le tiers songent à léguer ou vendre leur clientèle d'ici les cinq prochaines années. Cette donnée reflète bien les tendances observées au sein de la société québécoise, qui doit se préparer aux effets grandissants du vieillissement de la population. La discussion a porté sur les obligations des conseillers envers leurs anciens et leurs nouveaux clients, qui touchent autant les représentants autonomes que les employés d'institutions financières.

« Les membres de la CSF ont une grande responsabilité envers les Québécois et Québécoises qui leur font confiance, et la Chambre est là pour les épauler, surtout dans ce monde en mouvement, où les défis ne manquent pas! » a conclu Mme Farley.

Les conférences disponibles en rediffusion pour les membres de la CSF

Pour les membres de la Chambre qui n'ont pu participer à l'événement en personne, il sera possible de suivre les formations ProLab 2023 en rediffusion. Leur disponibilité sur la plateforme de formation continue de la CSF sera annoncée dans le bulletin d'information de la Chambre. Ensemble, les deux formations procuraient d'ailleurs une unité de formation continue (UFC) en conformité et deux UFC en matières générales.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 33 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

8 juin 2023 à 13:49

Communiqué envoyé leet diffusé par :