Avis aux Médias - Le grand boxeur George Dixon (1870-1908) reconnu par le gouvernement du Canada comme personne d'importance historique nationale





HALIFAX, NS, le 8 juin 2023 /CNW/ - Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax, participera à la cérémonie de dévoilement d'une plaque de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour commémorer l'importance historique nationale de George Dixon (1870 -1908).

George Dixon est largement considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de la fin du XIXe siècle. Reconnu pour son endurance, sa vitesse et sa défense, il a surmonté les préjugés raciaux et la discrimination pour devenir le premier boxeur noir et le premier Canadien à remporter un titre mondial.

Fillmore fera l'annonce au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le lundi 12 juin 2023



Heure : La cérémonie débute à 11 h (HAA)

Les médias sont priés d'arriver à 10 h 45.



Lieu : Musée d'Africville

5795, chemin Africville

Halifax (N.-É.)

8 juin 2023 à 13:00

