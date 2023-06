Des projets de logement autochtone urgents et non satisfaits dans les régions urbaines, rurales et nordiques recevront des fonds par le biais de Logement Coopératif National Autochtone Inc.





OTTAWA, TERRITOIRE NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, ONTARIO, le 8 juin 2023 /CNW/ - Il y a un besoin urgent et non satisfait de logements adéquats et abordables pour les Autochtones dans les régions urbaines, rurales et nordiques et des mesures immédiates doivent être prises pour combler ces lacunes en matière de logement.

C'est pourquoi aujourd'hui, Jeff Loucks, président-directeur général, ainsi que Gary Wilson, vice-président, et Robert Byers, secrétaire de Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI), et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont annoncé un financement immédiat de 287,1 millions de dollars pour répondre au besoin critique de projets de logement sûrs et abordables pour les Autochtones en milieu urbain, rural et nordique. Ils étaient accompagnés de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord.

Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures immédiates, Logement Coopératif National Autochtone Inc. offrira ce financement dans le cadre d'un processus de proposition de projets d'infrastructure qui répondent aux besoins immédiats et non satisfaits des peuples autochtones en matière de logement dans les communautés nordiques, urbaines et rurales. Le processus priorisera les projets qui présentent un manque à gagner et qui sont déjà en cours et ceux qui sont prêts à débuter.

Logement Coopératif National Autochtone Inc. réunit des organismes autochtones de logement et de lutte contre l'itinérance afin d'offrir des solutions durables pour régler diverses insuffisances en matière de logement, notamment l'itinérance chez les Autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques.

En adoptant une approche « Pour et par les Autochtones » en matière de recherche, de défense des intérêts, de partenariats et de soutien aux fournisseurs de logements pour la construction de logements, l'organisation est bien placée pour effectuer des investissements dans le logement afin de répondre aux besoins immédiats des communautés autochtones urbaines, rurales et nordiques.

Le budget de 2022 prévoyait 4 milliards de dollars pour soutenir le logement, dont 2,4 milliards de dollars pour les Premières Nations vivant dans les réserves et 1,6 milliard de dollars pour les communautés des Inuit, des Métis et des Premières Nations autonomes et signataires de traités modernes. Jusqu'à maintenant, le financement a permis de soutenir des projets liés au logement, y compris des rénovations et des réparations domiciliaires, ainsi que de nouvelles constructions.

Le budget de 2022 a également prévu 300 millions de dollars pour élaborer et lancer conjointement une Stratégie de logement pour les Autochtones en milieu urbain, rural et nordique. Cet investissement comprend le montant de 281,5 millions de dollars annoncé aujourd'hui et un investissement supplémentaire de 5,6 millions de dollars provenant du budget de 2023 pour permettre à Services aux Autochtones Canada de répondre à des projets de logement urgents et non satisfaits par l'entremise de Logement Coopératif National Autochtone Inc. Le reste du financement est versé à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) pour appuyer la mobilisation à l'égard de l'élaboration de la Stratégie à long terme de logement pour les Autochtones vivant en milieu urbain, rural et nordique. Cette stratégie vise à compléter les trois stratégies de logement fondées sur les distinctions existantes pour les Premières Nations, les Inuit et les Métis, ainsi que d'autres investissements dans le logement destiné aux Autochtones. La SCHL poursuit son travail conjoint d'élaboration de la Stratégie à long terme de logement pour les Autochtones en milieu urbain, rural et nordique avec des partenaires autochtones.

Une lacune importante subsiste pour les populations autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques et il est urgent d'agir maintenant.

L'accès à un logement sûr et abordable est essentiel pour améliorer les résultats en matière de santé et de services sociaux, et pour assurer un meilleur avenir aux communautés et aux enfants autochtones. Cette initiative de financement fait partie de l'engagement du gouvernement du Canada à aborder les déterminants sociaux de la santé et à faire progresser l'autodétermination conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux articles 21 et 23. Grâce à ces mesures et à d'autres, le gouvernement du Canada progresse sur la voie de la réconciliation.

Citations

« Le logement est un droit de la personne, comme l'indiquent les articles 21 et 23 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Logement Coopératif National Autochtone Inc. est là pour appuyer les fournisseurs de logements autochtones régionaux d'un océan à l'autre.

Nous sommes les experts et nous comprenons les besoins locaux. Une approche Pour et par les Autochtones peut accomplir beaucoup plus que le modèle actuel pour aider nos peuples à s'épanouir. Notre expérience collective vécue nous permet de fournir des solutions pertinentes et culturellement appropriées qui améliorent des vies. »

Jeff Loucks

Président-directeur général, Logement Coopératif National Autochtone Inc.

« Dans tout le pays, il y a un manque criant de logements sûrs et abordables et d'aide au logement pour les Autochtones dans les communautés urbaines, rurales et nordiques. Mais aujourd'hui, avec le lancement de Logement Coopératif National Autochtone Inc. et de son appel de propositions, les solutions dirigées par les Autochtones sont beaucoup plus proches de devenir une réalité. Je remercie les organisations membres pour leur leadership et leur plaidoyer inébranlable en faveur d'un logement décent et convenable. Votre travail fera la différence pour les personnes les plus vulnérables partout au pays. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Aucune relation n'est plus importante pour le Canada que celle avec les peuples autochtones. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour aider les partenaires autochtones à répondre à leurs besoins immédiats en matière de logement dans les communautés urbaines, rurales et nordiques. Nous travaillons de concert avec des partenaires autochtones pour élaborer conjointement une stratégie globale assortie de solutions à long terme. En même temps, grâce à cette annonce, nous pouvons répondre rapidement aux besoins les plus urgents des Autochtones vivant dans ces régions avec une incidence immédiate. »

L'honorable Ahmed Hussen

Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« J'ai vu de mes propres yeux, et en discutant directement avec les gens sur le terrain, les défis auxquels font face les communautés nordiques et autochtones en ce qui concerne la construction dans le Nord et l'Arctique. Une offre sérieuse de logements est essentielle à l'amélioration de la santé des résidents et a une incidence directe sur les résultats sociaux et économiques. Grâce à cet investissement, combiné à d'autres investissements que nous avons déjà faits dans le logement des Autochtones et du Nord, nous prenons d'autres mesures concrètes pour répondre à ces besoins urgents. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor

Faits en bref

En novembre 2022, une coalition d'organisations de fournisseurs de logements et de services autochtones a été formée et a déclaré qu'elle accorde la priorité au logement en tant que droit de la personne. La coalition est composée d'un réseau de plus de 50 organismes nationaux, régionaux et locaux de fournisseurs de logements et de services autochtones bien établis qui peuvent tirer parti d'un vaste répertoire de connaissances sur le logement, compétences, expertise et expérience dans des domaines clés comme la gestion de projets et la gestion financière de projets partout au Canada . En janvier 2023, le caucus a créé une structure organisationnelle nationale, Logement Coopératif National Autochtone Inc., qui renforce l'engagement du caucus à l'égard d'une approche Pour et par les Autochtones . Il s'agit d'une organisation dirigée par des Autochtones, conçue et mise en oeuvre par des Autochtones pour promouvoir des solutions de logement pour les Autochtones.

. En janvier 2023, le caucus a créé une structure organisationnelle nationale, Logement Coopératif National Autochtone Inc., qui renforce l'engagement du caucus à l'égard d'une approche . Il s'agit d'une organisation dirigée par des Autochtones, conçue et mise en oeuvre par des Autochtones pour promouvoir des solutions de logement pour les Autochtones. Dans le budget de 2022, le gouvernement s'est engagé à verser 4 milliards de dollars pour soutenir le logement dans les communautés des Premières Nations vivant dans les réserves, les Inuit, les Métis, les communautés qui ont leur autonomie gouvernementale et celles visées par des traités modernes. L'annonce d'aujourd'hui comprend un montant supplémentaire de 281,5 millions de dollars pour soutenir le logement dans les communautés autochtones urbaines, rurales et nordiques, qui sera distribué par l'entremise de Logement Coopératif National Autochtone Inc.

Le budget de 2023 prévoyait 4 milliards de dollars supplémentaires sur sept ans, à compter de 2024-2025, pour la mise en oeuvre d'une Stratégie de logement pour les Autochtones en milieu urbain, rural et nordique élaborée conjointement par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Cela permettra des conversations et des stratégies à plus long terme sur le logement entre le gouvernement du Canada et ses partenaires, y compris les organisations autochtones nationales et les organismes communautaires.

et ses partenaires, y compris les organisations autochtones nationales et les organismes communautaires. Plus de 40 séances de mobilisation dirigées par des Autochtones ont été tenues à l'échelle du pays pour aider à orienter une Stratégie de logement pour les Autochtones en milieu urbain, rural et nordique. Les commentaires et les idées ont été sollicités auprès des fournisseurs de logements et de services autochtones, des gouvernements et des organisations autochtones, des peuples autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques et des organismes de défense des droits, ainsi que des commentaires de groupes qui n'ont pas encore été mobilisés.

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, a également recueilli des commentaires et des idées sur une Stratégie de logement pour les Autochtones vivant en milieu urbain, rural et nordique entre le 14 février et le 31 mars 2023, au moyen d'un sondage en ligne et de présentations écrites. Au total, 965 questionnaires ont été remplis, et plusieurs mémoires ont été reçus.

, par l'entremise de la SCHL, a également recueilli des commentaires et des idées sur une Stratégie de logement pour les Autochtones vivant en milieu urbain, rural et nordique entre le 14 février et le 31 mars 2023, au moyen d'un sondage en ligne et de présentations écrites. Au total, 965 questionnaires ont été remplis, et plusieurs mémoires ont été reçus. Les communautés du Nord du Canada font face à des besoins uniques en matière de logement en raison des coûts de construction plus élevés, des saisons de construction plus courtes, des lacunes en matière d'infrastructure, d'une crise de la chaîne d'approvisionnement plus grave dans le Nord que dans le Sud, et des effets des changements climatiques qui augmentent à mesure que le Nord se réchauffe à un rythme environ trois fois plus rapide que le réchauffement de la planète. Le taux de besoins primordiaux en matière de logement est plus élevé dans les capitales de Whitehorse , de Yellowknife et surtout d' Iqaluit que dans le reste du pays. La moyenne pour le Canada est de 10,1 %, alors qu'au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, elle se situe juste au-dessus de 13 %. Au Nunavut , elle est de 32,9 %.

