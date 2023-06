Québec solidaire presse Québec d'agir pour les travailleurs et travailleuses d'Amazon





QUÉBEC, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois ainsi que le leader parlementaire et responsable en matière de Travail, Alexandre Leduc, pressent le ministre du Travail et le gouvernement de la CAQ de donner un coup de barre dans les entrepôts Amazon et de faire respecter les lois québécoises du travail.

« J'ai eu l'occasion de rencontrer des travailleurs et travailleuses d'Amazon récemment. Les histoires qu'ils nous ont racontées sont inacceptables! Renvois automatiques après 18 mois, travailleurs qui tombent de fatigue, menaces de poursuites, exploitation des travailleurs temporaires, refus d'appliquer les lois du travail. Tout ça se passe chez nous, au Québec, dans l'indifférence complète des gouvernements. » a soulevé M. Nadeau-Dubois. « Les entreprises d'ici sont tenues de respecter les lois. Les multinationales d'ailleurs doivent également les respecter. »

« On ne peut pas tolérer ce qui se passe chez Amazon au Québec. Des générations entières avant nous se sont battues pour les droits des travailleurs et des travailleuses et on a voté des lois pour se faire respecter par les multinationales. 50 ans plus tard, Amazon débarque ici et nous fait revenir en arrière. Ça n'a pas de bon sens.» a ajouté M. Leduc. « Les travailleurs et travailleuses d'Amazon ne savent plus qui appeler à l'aide. On demande aujourd'hui au ministre du Travail de les rencontrer et de les écouter. Au Québec, le respect, c'est pour tout le monde. »

Rappelons que Québec solidaire a récemment déposé une pétition comportant plus de 7100 signatures qui réclame une enquête sur les conditions de travail dans les entrepôts Amazon. La pétition demande également au gouvernement de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour que l'ensemble des lois du travail soient respectées par Amazon, notamment la loi sur la santé et sécurité du travail, la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles et la loi sur les normes du travail.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

8 juin 2023 à 10:07

Communiqué envoyé leet diffusé par :