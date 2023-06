AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA ANNONCERA UN INVESTISSEMENT MAJEUR DANS LE LOGEMENT DE L'ARMÉE DU SALUT À EDMONTON





EDMONTON, AB, le 8 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante concernant le logement, et les médias sont invités à visiter l'un des nouveaux ensembles de logements abordables d'Edmonton.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, à l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances et député d'Edmonton-Centre, à Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton, et au major Margaret McLeod, commandante divisionnaire de l'Armée du Salut, pour l'annonce.

Date : Le 9 Juin, 2023



Heure : 14 h MT



Lieu : 12520 140 Ave NW

Edmonton

(Stationnement disponible dans un stationnement adjacent)

SOURCE Gouvernement du Canada

8 juin 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :