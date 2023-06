Berger Montague (Canada) P.C. annonce une enquête d'actionnaire sur Standard Lithium Ltd.





Berger Montague (Canada) P.C. annonce que ses clients lui ont demandé d'enquêter sur Standard Lithium Ltd. (« Standard Lithium ») (TSX : "SLI" et FRA : "S5L") concernant ses résultats du troisième trimestre 2023.

Standard Lithium a affirmé se concentrer sur la commercialisation de son procédé « propriétaire » d'extraction directe du lithium qui, selon la société, pourrait atteindre le taux de récupération remarquable d'environ 90 % de lithium extrait de la saumure.

Le 18 novembre 2021, le fonds spéculatif Blue Orca a publié un rapport révélant entre autres que Standard Lithium était loin d'avoir réalisé une démonstration de faisabilité à 90 %.

Le 3 février 2022, le fonds spéculatif Hindenburg a reconfirmé le rapport Blue Orca selon lequel Standard Lithium n'avait en effet pas réalisé sa démonstration de faisabilité.

Le 9 novembre 2022, Standard Lithium a publié son rapport trimestriel se terminant le 30 septembre 2022, qui a possiblement reconnu les déclarations du 18 novembre 2021 et du 9 novembre 2022.

Si vous avez acheté des titres de Standard Lithium sur les bourses de Toronto et Borse Frankfurt entre le 28 octobre 2020 et le 3 février 2022, vous pourriez être en mesure de récupérer plus de 10 % de votre investissement.

Berger Montague (Canada) est basé à Toronto, Ontario, et est associé à Berger Montague, P.C., qui a des bureaux à Philadelphie, Minneapolis, San Diego, San Francisco, Chicago et Washington, D.C. Rendez-vous sur www.bergermontague.ca pour en savoir plus sur Berger Montague (Canada).

Andrew J. Morganti, JD, LL.M. est autorisé dans la province de l'Ontario, au Canada, avec des clients à travers le Canada et l'Union européenne. Il représente actuellement des investisseurs ayant acheté des actions sur les bourses canadiennes, l'AIM de Londres et les bourses européennes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

8 juin 2023 à 09:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :