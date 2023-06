Accident ferroviaire à Odisha : KIIT proposera des emplois et un accès à l'éducation aux familles des victimes d'Odisha





BHUBANESWAR, Inde, 8 juin 2023 /PRNewswire/ -- KIIT Deemed to be University, basée à Bhubaneswar, en Inde, fournira un emploi à un membre des familles endeuillées et une éducation gratuite aux enfants qui ont perdu leurs parents dans le tragique accident de train survenu la semaine dernière dans le district de Balasore, dans l'est de l'État d'Odisha.



Annonçant les mesures humanitaires à Bhubaneswar, mercredi dernier, le Dr Achyuta Samanta, fondateur de KIIT & KISS, a déclaré : « Nous n'avons pas de prise sur le chagrin des membres de la famille de ceux qui sont morts dans l'accident de train, mais nous ferons de notre mieux pour soutenir les familles. Nous essaierons de soutenir les familles des victimes en offrant un emploi à un membre de chaque famille à KIIT & KISS selon leur admissibilité, et nous offrirons une éducation gratuite à leurs enfants à KIIT & KISS selon leur admissibilité, du niveau standard 1 au niveau supérieur. Nous les informerons de la façon de postuler pour le poste et leur indiquerons comment demander à bénéficier de l'éducation gratuite ».

KIIT, une université de premier plan en Inde, s'est toujours manifestée dans les périodes difficiles, permettant aux personnes dans le besoin de bénéficier d'un accès aux services humanitaires. Pendant la pandémie de COVID-19, KIIT a également soutenu des centaines d'étudiants qui avaient perdu leurs parents en leur offrant une éducation gratuite, ainsi que des emplois aux membres de familles endeuillées en raison de la pandémie, et en aidant des gens ordinaires par divers moyens. Aujourd'hui, KIIT vient en aide aux victimes de l'accident ferroviaire.

L'accident ferroviaire d'Odisha, qui s'est produit à proximité de Bahanaga, dans le district de Balasore, a été l'accident de train le plus mortel depuis des décennies en Inde. Sur les 288 morts, 39 personnes décédées étaient de l'État d'Odisha. « Nous remercions et félicitons la population locale pour son action immédiate, qui a permis de sauver des vies, ainsi que pour les efforts du gouvernement d'Odisha sous la direction de Shri Naveen Patnaik, Premier ministre. Les mesures prises ont permis de secourir des milliers de personnes lors de cet accident. KIIT & KISS prient pour les âmes défuntes des personnes décédées dans l'accident et transmettent leurs condoléances aux membres des familles touchées. Ce soutien aidera les familles des victimes et permettra d'assurer un avenir meilleur à leurs enfants », a déclaré le Dr Samanta.

