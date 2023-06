Climate Impact X lance CIX Exchange pour améliorer la transparence, la certitude et la liquidité du marché du carbone





Climate Impact X (CIX), un marché mondial, une maison de vente aux enchères et un échange de crédits carbone de confiance, a lancé avec succès sa plateforme de trading au comptant, CIX Exchange, complétant la suite de solutions de base de la société avec trois sites opérationnels. Propulsé par la technologie de trading du Nasdaq, CIX Exchange offre aux professionnels du marché du carbone une expérience personnalisée basée sur les meilleures pratiques internationales en matière de stabilité, de performance et de gouvernance de la plateforme. Les utilisateurs peuvent découvrir efficacement les prix déterminés par le marché, comparer des projets individuels et échanger des contrats standard.

Pour répondre aux appels de l'industrie à une plus grande transparence et à une plus grande certitude des prix, CIX a introduit la première fenêtre de liquidité quotidienne en bourse sur le marché volontaire du carbone avec des offres et demandes fermes. Cette session de tarification dédiée de 30 minutes regroupe des liquidités toute la journée en provenance d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient pour aider à affiner les prix de référence et à améliorer la profondeur des commandes pour les crédits au comptant basés sur la nature.

À la clôture des marchés le 7 juin 2023, les offres et demandes avaient convergé à quelques centimes seulement et sept transactions totalisant 12 000 tonnes de crédits carbone avaient été négociées et compensées sur le premier contrat standardisé de CIX annoncé en mars, CIX Nature X.

Les offres, demandes et transactions provenaient d'une variété d'acteurs actifs du marché couvrant les principaux développeurs de projets et fournisseurs, les principales institutions financières, les maisons de commerce et les entreprises utilisatrices finales, démontrant leur soutien à la découverte des prix et à la mise à l'échelle du marché. Les premières transactions ont été exécutées par Chevron (International) Trading Pte Ltd, CICC Commodity Trading Limited, Engie Energy Marketing Singapore et Standard Chartered. Parmi les autres soutiens qui ont participé figurent Carbon Growth Partners, DBS Bank, Hana Securities, RWE Supply & Trading, South Pole, Viridios Capital et Vitol Asia.

Chris Leeds, responsable du développement des marchés du carbone, Standard Chartered, déclare : « Nature X représente le niveau de transparence, de certitude des prix et de représentation du marché qui est essentiel pour atteindre l'échelle requise et inspirer confiance dans les marchés du carbone. En participant à cette première négociation de Nature X, Standard Chartered est heureux de soutenir le développement d'un marché liquide des crédits carbone. Nous sommes convaincus que Nature X deviendra une référence clé qui permettra aux développeurs de projets de gérer plus efficacement leurs risques de prix et, ce faisant, de potentiellement attirer plus de fonds vers des projets de qualité qui contribueront à réduire les émissions mondiales conformément à l'Accord de Paris. »

John Kuehn, président Supply & Trading de Chevron, déclare : « Chez Chevron, nous pensons que l'avenir de l'énergie est à faible émission de carbone et nous nous engageons à fournir une énergie plus fiable, plus abordable et plus propre pour répondre aux demandes croissantes du monde. Chevron s'est engagé dans une stratégie holistique de réduction des émissions de carbone, et la participation à la nouvelle plateforme de trading au comptant de CIX nous aide à atteindre cet objectif avec un portefeuille d'unités de crédit crédibles, vérifiables et durables. »

Marquant le début de son intelligence des prix dévoilée en mai, CIX a publié une première évaluation de 5,36 USD par tonne pour les principaux crédits d'évitement basés sur la nature pour les dates d'émission 2019-2022.

William Chin, responsable des matières premières chez SGX Group, déclare : « Le lancement réussi par CIX de sa plateforme de trading au comptant est une étape importante vers l'amélioration de la liquidité et de la transparence des prix sur les marchés volontaires du carbone. Conformément à l'engagement du groupe SGX à soutenir les investisseurs et les entreprises du monde entier dans leur transition vers le net zéro, nous collaborerons avec CIX pour développer des outils de gestion des risques critiques qui sont essentiels à l'accomplissement de nos ambitions climatiques mondiales collectives. »

Ariel Perez, associé directeur chez Vertree, qui fait partie de Hartree Partners, déclare : « Vertree est ravi de contribuer à stimuler l'innovation et à améliorer la découverte des prix sur le marché du carbone. Nous avons besoin de développements continus comme Nature X pour que le marché du carbone tienne ses promesses et atteigne l'échelle nécessaire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. »

CONSTRUIT POUR LE LONG TERME

CIX Exchange est conçu sur mesure pour l'extensibilité et la modularité afin de permettre une mise à l'échelle efficace et dynamique parallèlement aux demandes du marché pour de nouveaux types de crédit, projets et contrats standardisés. Cela fournit des fonctionnalités de trading et de tarification améliorées pour soutenir d'autres partenariats de réseau, de technologie et de données nécessaires pour faire évoluer les marchés du carbone.

Roland Chai, vice-président exécutif et responsable de Marketplace Technology, Nasdaq, déclare : « Le lancement de CIX Exchange marque une avancée significative dans le développement et l'institutionnalisation du marché volontaire du carbone. Tirant parti de la technologie de trading basée sur le cloud du Nasdaq, CIX aura la capacité de faire correspondre les commandes sur plusieurs paramètres, en fournissant des signaux de prix clairs au marché et en permettant aux acheteurs d'acquérir des crédits spécifiques à leurs besoins. Avec des décennies d'expérience en tant qu'opérateur de marché et partenaire technologique pour commercialiser des infrastructures à l'échelle mondiale, le Nasdaq est particulièrement bien placé pour soutenir le développement du marché du carbone de CIX. »

Mikkel Larsen, PDG de CIX, ajoute : « C'est un chapitre passionnant pour CIX. Le lancement de notre plateforme de trading au comptant complète la structure de nos plateformes principales, qui ont été personnalisées pour le plus large éventail de besoins des utilisateurs finaux, des investisseurs et des intermédiaires. CIX occupe une position unique pour répondre à toutes les exigences principales des utilisateurs de l'écosystème des marchés du carbone. Notre gamme élargie de solutions et notre expérience utilisateur inégalée reflètent notre objectif et notre vision d'actionnaire : tirer parti de la puissance des marchés du carbone avec confiance et transparence pour débloquer des financements, à la vitesse et à l'échelle nécessaires, pour répondre aux ambitions climatiques mondiales, protéger la nature et sauvegarder les communautés locales. »

Pour compléter les activités de trading à l'écran sur CIX Exchange, CIX a également lancé un nouveau service de compensation et de règlement pour les transactions négociées en privé, CIX Clear. Ce service améliorera l'accessibilité et l'évolutivité des marchés du carbone en réduisant les frictions d'intégration et le risque de contrepartie lors de l'établissement de relations commerciales bilatérales.

LE BIEN-FONDÉ DE LA PRÉSERVATION DE LA NATURE

CIX Exchange répertorie actuellement 34 projets uniques basés sur la nature qui ont été vérifiés par Verra et sont organisés dans le monde entier. Ces projets soutiennent la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+), la gestion améliorée des forêts (IFM) et le boisement, le reboisement et la revégétalisation (ARR). Cela inclut les 11 projets éligibles au sein de Nature X.

Le commerce de projets répertoriés individuellement aux côtés de contrats standardisés soutient l'évolution du commerce du carbone, offrant une voie alternative pour la découverte transparente des écarts de prix entre les sous-types de crédits carbone et les marques de projets spécifiques.

Selon les derniers rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et de l'Alliance des solutions climatiques naturelles (NCS), il n'y a pas de voie crédible vers 1,5 °C sans action immédiate visant à arrêter la déforestation. Investir dans les crédits NCS peut aider à combler des lacunes importantes en matière de financement.

Gerald Prolman, PDG d'Everland, déclare : « Il s'agit d'un développement vraiment important pour le marché volontaire du carbone, car il favorisera la liquidité et la transparence des prix autour des projets REDD+ à haute intégrité. C'est une étape cruciale pour renforcer la confiance des acheteurs et fournir des flux de revenus durables aux communautés en première ligne de la crise climatique. Ces communautés ont besoin de sources de revenus alternatives fiables sur le long terme afin de créer la bonne incitation à préserver et protéger nos forêts. C'est la seule façon de s'assurer qu'un arbre ne vaut pas plus mort que vivant. »

Note aux éditeurs :

Les heures de négociation de CIX Exchange sont du lundi au vendredi, de 12h00 à 18h30 SGT et sont complétées par une session de tarification quotidienne de 30 minutes de 17h00 à 17h30 SGT.

Ce lancement fait suite à des consultations approfondies avec environ 100 acteurs principaux du marché, y compris des développeurs de projets expérimentés, des utilisateurs finaux industriels et commerciaux, des banques d'affaires, des maisons de négoce, des courtiers en carbone et en matières premières, des agences de notation et des ONG.

À propos de Climate Impact X

Climate Impact X (CIX) est une place de marché mondiale, une maison de vente aux enchères et une bourse de crédits carbone de confiance basée à Singapour, détenue conjointement par DBS Bank, Singapore Exchange (SGX Group), Standard Chartered et GenZero, une société de plateforme d'investissement dans la décarbonisation de Temasek. La mission de CIX est de mettre sur le marché et d'augmenter la demande de crédits carbone existants, nouveaux et émergents grâce à une suite de solutions fondées sur la confiance, la transparence et l'intégrité.

CIX Marketplace offre un accès transparent à des projets organisés afin de réduire les frictions pour les entreprises qui commencent leur parcours de compensation carbone, les aider à aller plus loin dans l'action climatique et soutenir les objectifs de développement durable des entreprises. CIX Auctions est une plateforme spécialisée dans la découverte de valeur de projets uniques et désirables, de crédits nouvellement émis ou de portefeuilles de projets personnalisés. CIX Exchange permet la négociation au comptant bidirectionnelle de contrats standardisés et de projets de crédit carbone cotés individuellement, en concentrant la liquidité et en fournissant au marché des solutions de transparence des prix et de gestion des risques. Suivez-nous sur LinkedIn.

