SCIENCE AWARDS FOR ALLERGY 2023 DE LA FONDATION STALLERGENES GREER : APPEL A CANDIDATURES





La Fondation Stallergenes Greer oeuvre à améliorer la santé des personnes souffrant d'allergies. Sous l'égide de la Fondation de France, elle déploie son action sur trois axes principaux :

Soutenir la recherche scientifique pour stimuler l'innovation et développer la médecine de précision,

Contribuer à la formation des futurs spécialistes des allergies au travers de partenariats académiques,

S'engager en faveur du climat et de la protection de l'environnement pour améliorer la prévention et le traitement des allergies.

Les candidatures sont ouvertes pour les Science Awards for Allergy 2023 de la Fondation Stallergenes Greer, qui attribuera 150 000 ? à des travaux d'exception, menés par un scientifique en début de carrière ou confirmé, visant soit à faire progresser la médecine de précision appliquée à l'allergie, soit, dans le domaine environnemental, à améliorer la prévention et le traitement des allergies.

La Fondation Stallergenes Greer récompensera les travaux scientifiques dans deux domaines :

- Prix de l'innovation : deux prix seront décernés, soit pour encourager et mettre en valeur un jeune scientifique (de moins de 40 ans), soit pour récompenser le travail exceptionnel d'un scientifique en milieu de carrière (avec une expérience de 10 à 20 ans), à l'origine d'innovations dans le domaine des allergies respiratoires et alimentaires.

- Prix de la santé environnementale : ce prix récompensera le travail d'un chercheur, pionnier dans la recherche visant à préserver ou à restaurer les écosystèmes naturels et urbains, et qui contribue à faire progresser la prévention et le traitement des allergies.

Calendrier : les candidatures seront ouvertes du 1er juillet au 29 novembre 2023 (23h59 CET) et les dossiers seront examinés par le conseil d'administration de la Fondation Stallergenes Greer. Les candidats recevront une réponse par courrier d'ici fin février 2024.

Éligibilité : les candidatures sont ouvertes aux docteurs et pharmaciens activement impliqués dans la recherche sur les allergies et membres d'une équipe évoluant au sein d'un laboratoire de recherche à but non lucratif. Aucune restriction géographique n'est imposée.

Règlement : le règlement des Science Awards for Allergy de la Fondation Stallergenes Greer est disponible sur le site internet de la fondation : https://stallergenesgreer-foundation.org

À propos de la Fondation Stallergenes Greer

La Fondation Stallergenes Greer, oeuvrant sous l'égide de la Fondation de France, est une fondation à but non lucratif qui vise à améliorer la santé des personnes souffrant d'allergies. Elle déploie une approche globale qui appelle à « une collaboration multidisciplinaire, aux niveaux local, national et mondial, pour une santé humaine, animale et environnementale optimale », telle que définie par l'initiative One Health.

À propos de la Fondation de France

Créée en 1969, la Fondation de France est un organisme privé reconnu d'utilité publique, dont la mission est d'accompagner toutes les formes de philanthropie afin de les concrétiser en actions d'intérêt général. Au travers des près de 1 000 fondations sous son égide, elle soutient chaque année plus de 10 000 initiatives aussi prometteuses qu'innovantes, en France comme à l'étranger. Organisme indépendant et privé, la Fondation de France exerce son action grâce à la générosité des donateurs.

8 juin 2023 à 04:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :