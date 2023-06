Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail





QUÉBEC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Modification de la Politique 2.06 de la CNESST

« Je me réjouis que le ministre du Travail ait entendu le cri du coeur des familles de travailleurs décédés par mésothéliome, une tumeur provoquée par une exposition à la fibre d'amiante. La semaine dernière, j'avais pressé le ministre d'agir en ce sens et je le remercie d'avoir accepté de me rencontrer pour en discuter.

Dorénavant, grâce à la modification de sa Politique 2.06, la CNESST n'exigera plus qu'une réclamation pour lésion professionnelle soit faite impérativement avant le décès de la victime.

Ces familles n'auront donc plus à entreprendre des procédures auprès du Tribunal administratif du Travail pour obtenir l'indemnité pour préjudice corporel lorsque la réclamation survient après le décès du travailleur, ce que j'avais expressément dénoncé auprès du ministre.

C'est une belle victoire pour les travailleurs et leurs familles. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail et députée de Bourassa-Sauvé

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

7 juin 2023 à 17:40

