Nexgen Packaging et Kidkanai annoncent le lancement d'un cintre durable





Cette collaboration aboutit à une solution de suspension en carton innovante et respectueuse de l'environnement.

WESTMONT, Illinois, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Nexgen Packaging, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'emballage durables et de cintres en carton, est fier d'annoncer sa collaboration avec Kidkanai, un concept de magasin innovant pour enfants, lancé par le détaillant français Kiabi. Nexgen Packaging a produit ses cintres écologiques Ditto pour Kidkanai, ce qui a aidé le détaillant à s'aligner plus précisément sur sa vision du développement durable dans l'espace de vente au détail.

Kidkanai constitue une expérience d'achat unique pour les parents à la recherche de vêtements et d'accessoires pour enfants d'occasion provenant d'une source responsable. Comme dans la plupart des espaces de vente, l'option la plus courante pour suspendre les vêtements était d'utiliser des cintres en plastique. Les cintres en plastique contribuent à la pollution de l'environnement, car ils ne sont pas biodégradables et finissent souvent dans les décharges. Trouver des cintres qui correspondent aux valeurs écologiques de Kidkanai représentait un défi pour le magasin.

Nexgen a fourni à Kidkanai une solution de cintres 100 % sans plastique grâce à son expérience en design. Elle a optimisé sept styles de cintres pour assurer la durabilité et la réutilisation en magasin. De plus, Nexgen a été en mesure de fournir des cintres en carton FSC 100 % recyclé comme solution pour Kidkanai. Ces cintres, s'ils sont jetés dans une décharge, se décomposent en moins de six mois. Ce délai est beaucoup plus court que la dégradation des cintres en plastique, qui restent dans l'écosystème pendant des générations.

« Nous sommes tous très heureux chez Kiabi et Kidkanai du service et du soutien que nous avons reçu de la part de Nexgen tout au long du lancement de notre magasin conceptuel, a déclaré Pauline Bachelet, responsable des produits d'occasion chez Kidkanai. Les cintres Ditto sur lesquels nous avons travaillé avec Nexgen sont de très haute qualité et s'adaptent parfaitement à tous nos produits. Ils s'intègrent parfaitement à nos vêtements d'occasion et mettent clairement en valeur notre marque. Ceci, en plus d'un impact zéro plastique, rend les cintres Ditto parfaits pour notre nouvelle marque. »

À propos de cette collaboration, Manuel Torres, directeur général de Nexgen pour la région EMOA, a commenté : « La collaboration entre Nexgen Packaging et Kidkanai s'est révélée parfaitement adaptée à la stratégie de Kiabi en matière de mode durable. Nos équipes ont travaillé ensemble pour définir des designs fonctionnels et durables tout en maintenant les objectifs de durabilité des cintres recyclés, recyclables et réutilisables. »

Nexgen Packaging a été fondée dans le but de fournir aux clients des produits d'emballage de la plus haute qualité en tirant parti de logiciels et d'analyses dans les processus de conception et de fabrication. Depuis sa création en 2006, Nexgen est devenue un chef de file mondial dans l'industrie de l'étiquetage, et propose une gamme complète et durable de produits de marquage de vêtements, de produits à données variables et d'autres solutions d'emballage. Nous travaillons exclusivement avec des marques de vente au détail, de vêtements et de chaussures et notre succès est directement lié à nos offres logicielles de base qui sont utilisées dans 19 pays de production et plus de 20 000 entités de production dans le monde entier.

7 juin 2023 à 17:08

