AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada et NICHI vont faire une annonce au sujet du logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique





OTTAWA, ON, le 7 juin 2023 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, et Jeff Loucks, président-directeur général de la National Indigenous Collaborative Housing Inc. (NICHI), annonceront le financement de projets de logements abordables pour les Autochtones en milieu urbain, rural et nordique.

Ils seront accompagnés de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, Gary Wilson, vice-président de la National Indigenous Collaborative Housing Inc. (NICHI) et Robert Byers, secrétaire de la National Indigenous Collaborative Housing Inc. (NICHI)

Une séance d'information technique aura lieu avant la conférence de presse. Voici les détails :

Séance d'information technique pour les médias

Date : le jeudi 8 juin 2023

Heure : 9 h 30 (HE)

Lieu : Édifice James Michael Flaherty

90, rue Elgin

Pièce 2068 (2e étage)

Ottawa (Ontario) K1P 0C6

Conférence de presse

Date : le jeudi 8 juin 2023

Heure : 10 h 15 (HE)

Lieu : Édifice James Michael Flaherty

90, rue Elgin

Pièce 2068 (2e étage)

Ottawa (Ontario) K1P 0C6

Les médias qui assisteront en personne à la conférence de presse sont priés d'arriver avant 10 h (HE).

Les médias qui désirent participer virtuellement doivent s'inscrire à l'avance à [email protected] pour obtenir les directives d'accès. Des liens virtuels pour la séance d'information technique et la conférence de presse seront mis à leur disposition.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

7 juin 2023 à 14:37

