Semaine québécoise des personnes handicapées - Paiements par crédit et débit maintenant acceptés dans tous les véhicules de transport adapté de la Société de transport de Laval : une première au Québec





LAVAL, QC, le 7 juin 2023 /CNW/ - En partenariat avec COOP Taxi Laval et Chartrand Inc., la Société de transport de Laval (STL) est fière d'annoncer que le paiement par cartes de crédit et de débit est maintenant accepté à bord de tous ses véhicules de transport adapté. Puisque les terminaux utilisés sont de type commercial et ne nécessitent pas de solution logicielle personnalisée, les paiements par crédit autant que débit sont acceptés dès maintenant. Ce projet pilote d'une durée approximative d'un an est une première québécoise.

La mise en service de ce projet s'est déroulée en deux phases, tout d'abord dans les 200 taxis de COOP Taxi Laval à la fin du mois mars, puis, depuis le 5 juin, dans les quelque 30 minibus adaptés de Chartrand Inc. dédiés à la STL. Le tarif en vigueur est l'équivalent du paiement comptant et est déterminé par l'ARTM selon la zone de déplacement. Il est à noter que le tarif d'un passage payé en argent comptant, par crédit ou débit (3,25 $) est moins cher qu'un passage par billet cartonné acheté à l'avance (3,50 $). Cette nouvelle option de paiement est donc avantageuse pour la clientèle. Cartes acceptées : Visa, Mastercard et débit Interac, en version plastique ou sur téléphone et montre intelligent.e.

Citation de Jocelyne Frédéric-Gauthier, présidente du conseil d'administration de la STL

« Nous tenons à remercier nos partenaires COOP Taxi Laval et Chartrand inc. d'avoir eu l'audace d'innover dans un domaine parfois méconnu du transport collectif, mais tout aussi important que le transport régulier. C'est aussi l'occasion de souligner le travail dédié des équipes du transport adapté, à la STL comme chez nos fournisseurs, qui s'efforcent chaque jour à offrir le meilleur service qui soit pour la clientèle.

Citation de Josée Roy, directrice générale de la STL

« Ce nouveau service apporte à notre clientèle de nombreux avantages, tout en éliminant des irritants, dont la manipulation de l'argent qui peut représenter un défi de dextérité pour certaines clientèles. Au-delà de faciliter la logistique du paiement comme telle, il s'agit d'une petite révolution dans le monde du transport adapté. Ainsi, les résultats de ce projet pilote seront analysés et partagés avec la communauté de transporteurs adaptés de la province. »

Citation de Stéphane Boyer, Maire de Laval

« Dans le cadre de la Semaine québécoises des personnes handicapées, rappelons que la mobilité des Lavalloises et des Lavallois se doit d'être toujours plus inclusive et accessible. Ainsi, la Ville de Laval salue l'initiative de la STL qui améliore l'expérience de la clientèle qui utilise le service de transport adapté sur notre territoire. Nous sommes fiers que ce projet pilote ait vu le jour chez nous. »

À propos de la Société de transport de Laval

Comptant sur une équipe dévouée de plus de 1 100 employés.es, la STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre près de 1 500 kilomètres sur le territoire de Laval. stlaval.ca

