Le ministre Rodriguez annonce la nomination de Jean-François Bélisle au poste de directeur et premier dirigeant du Musée des beaux-arts du Canada





Auparavant, Jean-François Bélisle a occupé le poste de directeur général et de conservateur en chef du Musée d'art de Joliette

GATINEAU, QC, le 7 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a annoncé la nomination de Jean-François Bélisle comme directeur et premier dirigeant du Musée des beaux-arts du Canada. Il entrera en fonction le 17 juillet 2023, pour un mandat de cinq ans. Cette nomination est le résultat d'un processus de sélection rigoureux, ouvert, transparent et fondé sur le mérite mené par le gouverneur en conseil.

Depuis 2016, Jean-François Bélisle occupait le poste de directeur général et conservateur en chef du Musée d'art de Joliette, un des plus importants musées régionaux du Canada dont la collection permanente retrace l'histoire des arts visuels depuis 5 000 ans. Sous sa direction misant sur les diverses perspectives culturelles, la présence, le rôle et le profil de ce musée ont pris beaucoup d'envergure. Durant son mandat, il s'est employé à créer une tribune accueillante, tant physique que virtuelle, où l'art contribue à l'édification du monde de demain et repose sur des réflexions et des discussions de tous les horizons.

Avant de se joindre au Musée d'art de Joliette, Jean-François Bélisle a été directeur général de l'Arsenal art contemporain, une fondation d'art privée vouée à la découverte des artistes contemporains canadiens sur la scène nationale et internationale. Auparavant, il avait fait partie de l'Association des galeries d'art contemporain en qualité de directeur général. Cet organisme sans but lucratif représente les principales galeries d'art privées canadiennes et vise à développer le marché de l'art canadien. Pendant son mandat au sein de l'Association, il a conçu diverses activités à l'échelle nationale, comme Papier (devenue Plural), la deuxième plus importante foire artistique au pays.

Durant sa carrière qui l'a conduit dans huit pays, Jean-François Bélisle a joué divers rôles pour le compte de musées, de publications artistiques, d'organisations non gouvernementales internationales, de compagnies de vente aux enchères, de galeries d'art et d'universités. Il a organisé avec brio plus d'une centaine d'activités et d'expositions d'art au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Chine. En plus de parler couramment le français, l'anglais et l'italien, il possède un baccalauréat ès arts et une maîtrise en histoire de l'art de l'Université Concordia.

« Je suis ravi de souhaiter la bienvenue à Jean-François Bélisle, qui occupera le poste de directeur et premier dirigeant du Musée des beaux-arts du Canada. Fort d'une riche expérience en tant que conservateur et directeur d'organismes artistiques au pays et à l'étranger, il a prouvé qu'il peut exercer un leadership inclusif et positif. Je suis heureux que nous puissions mettre son talent au service de cette institution nationale importante. J'en profite pour remercier Angela Cassie qui a assumé les fonctions de directrice générale par intérim au cours de la dernière année. »

? Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Fondé à Ottawa en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la préservation de la culture canadienne depuis plus d'un siècle. Avec des pièces allant des temps anciens à nos jours, le Musée possède l'une des plus belles collections d'art autochtone et canadien au monde ainsi que des chefs-d'oeuvre de nombreuses autres traditions artistiques. Dans son mandat de faire découvrir les arts visuels à la population canadienne, le Musée travaille avec des artistes et des organismes artistiques au pays et partout dans le monde pour faire connaître notre histoire collective grâce à l'art.

Les musées nationaux sont régis par la Loi sur les musées, qui a été adoptée en 1990. En vertu de cette loi, la directrice ou le directeur est nommé par le conseil d'administration, avec l'approbation du gouverneur en conseil.

Au fur et à mesure qu'elles se présentent, les possibilités de nomination au sein des 16 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent postuler en ligne.

