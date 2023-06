Octapharma met en avant le fardeau que représente l'infection chez les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) à l'occasion du congrès hybride 2023 de l'Association européenne d'hématologie (EHA)





Les données du monde réel et les perspectives des experts sur la pratique clinique de pointe pour la prise en charge de l'infection chez les patients atteints de LLC seront présentées à l'occasion de la session Octapharma Actualités en hématologie dans le cadre du congrès hybride de l'EHA le 9 juin 2023, à Francfort (Allemagne).

Le déficit immunitaire secondaire (DIS) est une complication courante chez les patients atteints de cancers hématologiques comme la LLC. Jusqu'à 85 % des patients atteints de LLC développent une hypogammaglobulinémie, soit en raison de la maladie sous-jacente, soit comme effet secondaire du traitement.1 Les patients présentant une hypogammaglobulinémie sont plus susceptibles de développer des infections, qui constituent une cause de morbidité majeure et sont responsables de près de 60 % des décès chez les patients atteints de LLC.2 Le recours à une thérapie par immunoglobuline (intraveineuse et sous-cutanée) a fait ses preuves pour la prophylaxie secondaire dans les cas d'infections graves/à répétition. En outre, des études suggèrent que la prophylaxie primaire par thérapie utilisant des immunoglobulines diminue les taux d'infection, mais des études complémentaires sont nécessaires pour évaluer l'efficacité et l'innocuité de cette stratégie.3-5

La session interactive Actualités en hématologie d'Octapharma intitulée « Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) and Beyond: Management of the Infection Burden » (La leucémie lymphoïde chronique (LLC) et au-delà : prise en charge du fardeau de l'infection) débutera par la mise en avant du risque d'infections chez les patients atteints de LLC par une approche centrée sur les données utilisant l'apprentissage machine, présentée par le Dr Caspar da Cunha-Bang, du Rigshospitalet à Copenhague, au Danemark. Elle se poursuivra par une discussion sur les facteurs de risque d'infections et l'importance de recommandations pour la sélection du traitement approprié afin de réduire la gravité de ces infections, animée par le professeur Hartmut Link, du service onco-hématologique de Kaiserslautern, en Allemagne. Enfin, le professeur Livio Trentin, de l'Université de Padoue en Italie, parlera de son expérience de l'utilisation de la thérapie par immunoglobuline sous-cutanée pour la prophylaxie des infections chez les patients atteints de LLC. Il partagera en outre ses recherches en cours dans ce domaine, notamment l'essai clinique PRO-SID et son potentiel pour la prophylaxie primaire des infections. Cette session se terminera par un débat d'experts au cours duquel les participants et les intervenants pourront échanger leurs points de vue sur des cas complexes d'infections associées à une LLC.

Stephan Stilgenbauer, professeur en médecine et directeur médical du Comprehensive Cancer Centre d'Ulm, en Allemagne, présidera cette session. Selon lui, « la pandémie de COVID-19 nous a rappelé l'importance de l'impact des infections sur les patients. Par conséquent, les perspectives nouvelles en prophylaxie dans les cas de LLC sont très précieuses. Je suis impatient de débattre de ces avancées passionnantes dans ce domaine avec le panel international d'intervenants et les participants à la session. »

Octapharma oeuvre depuis longtemps à l'amélioration de la prise en charge des patients atteints de DIS, et a lancé en 2020 l'essai clinique de phase III PRO-SID (NCT04502030), qui étudie la prophylaxie primaire des infections avec panzyga®, une immunoglobuline humaine destinée à une administration intraveineuse, chez les patients atteints de LLC et de DIS. Plus de 240 adultes atteints de LLC et présentant une hypogammaglobulinémie (taux d'IgG < 5 g/L) recevant un traitement antinéoplasique seront sélectionnés pour étudier l'efficacité et l'innocuité de panzyga® contre placebo. Le critère d'évaluation principal est l'occurrence d'au moins une infection majeure sur 52 semaines. Avec cet essai, Octapharma vise à collecter des données cliniques solides sur l'efficacité de la prophylaxie primaire pour la gestion du risque d'infection chez les patients atteints de DIS, et à étendre les options thérapeutiques disponibles pour ces patients.

Livio Trentin, professeur d'hématologie et directeur du service d'hématologie de l'Université de Padoue, supervise l'un des sites de l'essai PRO-SID. D'après lui, « dans la prise en charge des patients atteints d'un cancer hématologique et d'un déficit immunitaire secondaire, l'approche la plus efficace reste encore à établir. La prise en charge proactive des infections chez ces patients par une prophylaxie primaire avec administration intraveineuse d'immunoglobulines présente un potentiel important, mais il est essentiel de rassembler des preuves solides sur l'efficacité et l'innocuité de cette option thérapeutique par des recherches cliniques comme l'essai PRO-SID. »

Et Olaf Walter, membre du CA d'Octapharma, d'ajouter : « Octapharma est ravi de soutenir cette session Actualités en hématologie, et nous sommes impatients d'entendre les perspectives des experts et les interactions des participants sur l'amélioration des soins aux patients atteints de LLC. Nous sommes également fiers de soutenir l'essai PRO-SID qui va permettre de collecter d'importantes données pour mieux comprendre comment améliorer la qualité de vie et potentiellement guérir ces patients. »

En plus de cette session Actualités en hématologie, le fort engagement d'Octapharma dans le domaine des DIS sera illustré par la présentation d'une analyse d'un sous-groupe de patients atteints de DIS dans une étude de sécurité non interventionnelle conduite en Allemagne. Les résultats de cette analyse portant sur 3 846 patients atteints de DIS seront dévoilés et commentés à l'occasion de la présentation par affiches du congrès le 9 juin 2023 :

Nous sommes impatients de vous rencontrer à l'occasion de l'EHA 2023. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous au stand d'Octapharma sur site à Francfort.

À propos de panzyga®

Panzyga® est une solution d'immunoglobuline humaine normale à 10 % destinée à être administrée par voie intraveineuse. Panzyga® est homologué aux États-Unis, en Europe et au Canada pour le traitement de l'immunodéficience primaire, du purpura thrombocytopénique idiopathique (PTI) et de la polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC). Il est également homologué en Europe et au Canada pour les déficits immunitaires secondaires et le syndrome de Guillain-Barré, ainsi que pour la maladie de Kawasaki et la neuropathie motrice multifocale (NMM) en Europe.

À propos d'Octapharma

Implantée à Lachen, en Suisse, la société Octapharma est l'un des plus importants fabricants de protéines humaines au monde, développant et produisant des protéines humaines à partir de plasma humain et de lignées cellulaires humaines.

Octapharma emploie plus de 11 000 personnes dans le monde pour soutenir le traitement des patients dans 118 pays avec des produits couvrant trois domaines thérapeutiques : l'hématologie, l'immunothérapie et les soins intensifs.

Octapharma possède sept sites de R&D et cinq installations de fabrication de pointe en Autriche, en France, en Allemagne, au Mexique et en Suède. Octapharma exploite par ailleurs plus de 190 centres de don de plasma à travers l'Europe et les États-Unis.

Références

Sanchez-Ramon S et al. Challenges in the Role of Gammaglobulin Replacement Therapy and Vaccination Strategies for Hematological Malignancy. Front Immunol 2016; 7:317. Tadmor T et al. A Review of the Infection Pathogenesis and Prophylaxis Recommendations in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. Exp Rev Hematol 2018; 11:57-70. Cornely O at al. The Prosid Study: Evaluating Efficacy and Safety of Intravenous Immunoglobulin (IVIG) 10% in Primary Infection Prophylaxis in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia ? Study Design. Blood 2020; 136 (Suppl 1):20-1. Agostini C et al. Prophylactic Immunoglobulin Therapy in Secondary Immune Deficiency ? An Expert Opinion. Expert Rev Clin Immunol 2016; 12:921-6. Visentin A et al. A Retrospective Study on the Efficacy of Subcutaneous Immunoglobulin as Compared to Intravenous Formulation in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia and Secondary Antibody Deficiency. Curr Oncol. 2022 Dec 25; 30(1):274-283.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 juin 2023 à 07:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :