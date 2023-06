/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation importante en appui aux cols bleus de Westmount/





MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - Le mercredi 7 juin se tiendra une manifestation importante devant l'hôtel de ville de Westmount en appui aux cols bleus de Westmount qui sont membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301). Ces syndiqué(e)s sont en grève du 1er au 8 juin afin de réclamer de meilleures conditions de travail.

« Les offres salariales de la Ville de Westmount sont tout simplement inacceptables. On parle ici d'appauvrir les employé(e)s. La Ville nous dit qu'elle est en bonne santé financière, alors pourquoi ne pas partager un peu avec les hommes et les femmes qui servent fièrement la Ville de

Westmount? », d'affirmer Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Qui : Cols bleus de Montréal et leurs alliés



Quoi : Manifestation devant l'hôtel de ville de Westmount



Quand : Mercredi 7 juin 2023, à midi



Où : 4333, rue Sherbrooke Ouest, Westmount, Québec, H3Z 1E2





Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

