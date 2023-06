FCM LANCE UNE NOUVELLE OFFRE SPÉCIFIQUE PERMETTANT AUX PME ET ETI FRANÇAISES DE PLANIFIER, GÉRER, ET VOYAGER EN TOUTE SIMPLICITÉ





PARIS, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- Poussé par la nécessité de proposer un service de gestion des voyages à la fois simple mais complet sur le marché français, l'agence de voyage d'affaires FCM France lance une nouvelle offre associant la plus haute qualité de service et une technologie intuitive, afin de permettre aux entreprises en phase de développement de voyager pour affaires en toute simplicité.

Convaincu que les voyages d'affaires doivent être fluides et demander le moins d'effort possible, FCM France a conçu une nouvelle offre qui s'articule autour d'un service personnalisé accessible 24h/24 et 7j/7, d'une technologie facilitant la recherche, la réservation et la gestion des voyages tout en offrant aux entreprises le reporting et le soutien financier dont elles ont besoin pour une expérience de voyage plus fluide, qui n'est pas disponible sur le marché actuellement.

Steve Norris, directeur général de FCM pour la région EMEA, estime que ce nouveau produit est idéal pour les entreprises françaises à forte croissance. Il offre en effet une expertise, un soutien, ainsi que les ressources essentielles en termes de gestion des voyages, permettant aux clients de se concentrer davantage sur leurs affaires, tandis que FCM gère leurs besoins en déplacements.

"En créant un package tout-en-un intégrant notre expertise et combinaison d'éléments de programme, nous avons pour ambition d'aider les entreprises dépensant jusqu'à deux millions d'euros à tirer le meilleur parti de leurs budgets voyage, tout en offrant une expérience simple et transparente à leurs voyageurs. ", a déclaré Steve Norris.

Installé en France depuis 2006 et au service de plus de 200 clients nationaux, FCM possède une véritable expertise sur le marché. Grâce à sa présence mondiale à travers plus de 100 pays, les clients de FCM peuvent s'attendre à des avantages vraiment uniques. Ils ont accès aux meilleurs tarifs et prix du marché grâce à sa capacité d'achat mondiale, à une prise en charge des voyageurs 24h/24 et 7j/7 et à l'implémentation d'un outil facile à configurer.

A quoi les clients peuvent-ils s'attendre ?

Les clients qui s'inscrivent à ce nouveau programme peuvent accéder à un ensemble de services gérés simplement, sans frais cachés comprenant :

Accès à la FCM Platform offrant des possibilités de réservation, un flux RH pour garder les voyageurs connectés, une fonctionnalité d'approbation pour gérer facilement les budgets voyage et une application mobile pour la gestion des itinéraires lors des déplacements ainsi que l'assistance aux voyages .

offrant des possibilités de réservation, un flux RH pour garder les voyageurs connectés, une fonctionnalité d'approbation pour gérer facilement les budgets voyage et une application mobile pour la gestion des itinéraires lors des déplacements ainsi que l'assistance aux voyages Expérience de service connecté comprenant une équipe de spécialistes, des mises à jour voyage automatisées, l'envoi de notifications et un suivi des voyageurs ainsi qu'une assistance en cas d'urgence.

comprenant une équipe de spécialistes, des mises à jour voyage automatisées, l'envoi de notifications et un suivi des voyageurs ainsi qu'une assistance en cas d'urgence. Facilité à gérer les informations client et facturation centralisée, avec la possibilité de visualiser et de télécharger les factures à tout moment, ce qui en fait un outil idéal pour les services financiers .

et facturation centralisée, avec la possibilité de visualiser et de télécharger les factures à tout moment, ce qui en fait un outil idéal pour les services financiers Implémentation de la solution la plus rapide du marché, incluant la configuration des profils clients et la formation en seulement deux semaines.

incluant la configuration des profils clients et la formation en seulement deux semaines. Gestionnaire de compte dédié qui s'assure que les clients ont toujours quelqu'un au bout du fil pour les aider lorsqu'ils en ont le plus besoin.

Les voyages d'affaires français décollent en 2023

Selon le dernier rapport sur les tendances mondiales de FCM Consulting https://www.fcmtravel.com/fr-fr/resources/white-papers/q1-2023-report, la demande internationale en termes de voyages d'affaires au premier trimestre 2023 est restée forte malgré les conditions économiques mitigées, tout en montrant que les réunions en présentiel étaient la principale raison des voyages d'affaires. Cela s'est reflété dans les propres performances de FCM France, avec une augmentation de près de 50 % des réservations de compagnies aériennes au premier trimestre 2023 par rapport au même trimestre de l'année précédente, tandis que les voyages internationaux et nationaux ont également augmenté de 23 et 62 % respectivement sur la même période.

Anaïs Laledj, responsable commercial pour la France, a expliqué pourquoi elle pense qu'il existe un marché pour cette nouvelle offre tout-en-un.

« Nos derniers chiffres renforcent l'importance que les entreprises françaises accordent aux voyages en tant que moteur essentiel de la réussite économique. Avec un peu plus 4 millions de petites et moyennes entreprises en France, elles jouent un rôle essentiel dans la réussite économique du pays.

"Cependant, nous estimons que beaucoup gaspillent jusqu'à 30 % de leurs ressources à organiser leurs propres voyages, ce qui illustre l'opportunité qui s'offre à nous dans ce segment dynamique.

"En associant technologie et service de haute qualité, notre nouvelle solution tout-en-un, en allant à l'essentiel, contribuera à minimiser les frictions liées aux déplacements et à optimiser la productivité », a-t-elle ajouté.

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter www.fcmtravel.com.

https://www.fcmtravel.com/fr-fr/pme-voyage-affaires

