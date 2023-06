iHerb s'associe à CJ Logistics pour améliorer l'accès aux produits de santé et de bien-être au Moyen-Orient et en Afrique





iHerb a organisé une cérémonie conjointe à Riyad pour annoncer le partenariat visant à construire son premier centre de traitement des commandes en ligne en Arabie saoudite

IRVINE, Californie, 7 juin 2023 /PRNewswire/ -- iHerb, un leader mondial dans le domaine de la santé et du bien-être, est fier d'annoncer son partenariat avec CJ Logistics, un leader des solutions logistiques, pour développer le premier centre de traitement des commandes en ligne du Royaume d'Arabie saoudite. iHerb a choisi Riyad comme plaque tournante des opérations au Moyen-Orient en réponse à la demande croissante des consommateurs pour des produits de santé et de bien-être et pour son environnement commercial attrayant.

Le centre de traitement d'iHerb en Arabie saoudite sera stratégiquement positionné dans la nouvelle zone logistique intégrée sous douane à Riyad, ce qui permettra aux clients de profiter de l'offre complète de plus de 30 000 produits iHerb et d'un service de qualité avec des délais de livraison améliorés. Ce projet soutient directement le plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite en utilisant sa position stratégique pour renforcer son rôle de moteur essentiel du commerce international et relier trois continents : l'Afrique, l'Asie et l'Europe.

Le centre de traitement de 30 000 m2 comprend un vaste entrepôt permettant d'expédier une quantité énorme de commandes chaque jour. La construction débutera en mai 2023 et le centre devrait commencer ses activités au milieu de l'année 2024. Il fournira tout d'abord des produits aux clients d'iHerb partout au Moyen-Orient.

Voici la déclaration de Miriee Chang, présidente directrice générale d'iHerb : « Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de cette prochaine étape pour notre entreprise et de ce qu'elle représente pour nos clients de l'ensemble de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Cette nouvelle installation à la fine pointe de la technologie nous permettra de mieux remplir notre mission qui consiste à proposer à nos clients des produits de grande qualité à des prix abordables, tout en offrant un excellent service à la clientèle partout dans le monde. »

iHerb s'associe à CJ Logistics dans le cadre de ce projet en tant que partenaire à long terme qui soutient les opérations d'iHerb depuis 2018. Cette collaboration renforce l'engagement des deux entreprises à fournir des produits de santé et de bien-être de qualité, ainsi que des services de livraison fiables dans de nombreuses régions du monde.

Une fois que le centre de traitement de Riyad sera mis en service, iHerb misera sur un total de neuf plaques tournantes et centres de traitement climatisés certifiés ISO ou BPF, six nationaux et trois internationaux, reposant tous sur des normes de qualité élevées. Pour en savoir plus sur les plaques tournantes et centres de traitement d'iHerb, consultez le site : https://www.iherb.com/info/storage-facilities .

À propos d'iHerb

Approuvé par plus de 10 millions de clients chaque année dans plus de 180 pays, iHerb permet à chacun d'améliorer sa santé, son bonheur et son bien-être. En tant que plateforme de commerce électronique de plusieurs milliards de dollars, nous avons pour mission de proposer à nos clients la meilleure sélection de produits de santé et de bien-être au monde, au meilleur rapport qualité-prix possible et de manière la plus pratique possible. Nous estimons que la santé et le bien-être ne devraient pas être un privilège, mais un droit universel rendu possible grâce à la compassion et à notre action collective, et que chacun, qui qu'il soit et où qu'il soit, devrait avoir facilement accès aux produits qui l'aideront à vivre sa vie la plus saine et la meilleure possible. https://www.iherb.com/ .

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=ULzQuWx4yIQ

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/742063/4071033/iHerb_Logo.jpg

